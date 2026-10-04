Зачем в Индонезии умерших достают из могил и переодевают: древний ритуал

Ритуал Манене у народа тораджа в Индонезии. Фото: gnfi

Представьте, что ваш родственник умер несколько лет назад, но однажды вся семья снова собирается, чтобы увидеть его. Тело извлекают из могилы, очищают, переодевают в чистую одежду. А потом делают своеобразное семейное фото. Для большинства людей это звучит как описание фильма ужасов. Но для народа тораджа в Индонезии этот древний ритуал — проявление любви и уважения. И он сохранился до наших дней.

Новини.LIVE со ссылкой на VICE рассказывают о необычном отношении народа тораджа к смерти.

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Что это за ритуал и как он проходит

Ритуал называется Манене. Его проводят раз в три-четыре года после завершения сбора урожая риса, чаще всего в августе и сентябре. Конкретную дату определяет каждая семья или деревня совместно со старейшинами.

Чтобы понять смысл Манене, стоит знать, что народ тораджа по-особому относится к смерти. После того как человек умер, он может оставаться в семейном доме неделями, месяцами, а иногда и годами. Все это время семья готовится к большим похоронам. А умершего называют to makula', то есть больным. Ему приносят еду, чай и сигареты и продолжают с ним разговаривать.

Через несколько лет после погребения семья вновь возвращается к умершим. Во время Манене открывают семейные гробницы и осторожно извлекают останки предков. Их очищают от пыли, приводят в порядок волосы и меняют старую одежду на новую. Иногда умершим даже наносят косметику.

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После этого наступает, пожалуй, самая удивительная для постороннего наблюдателя часть церемонии. Родственники проводят время с умершими, разговаривают с ними, приносят любимую еду и сигареты и делают совместные семейные фотографии.

Зачем тораджа достают умерших из гробниц

Главный смысл Манене не в том, чтобы показать тело. Ритуал позволяет напомнить, что умерший по-прежнему остается частью семьи. Для младших поколений это также способ узнать о своих предках, а для старших — встретиться с людьми, которых они до сих пор любят и помнят.

В традиционных верованиях тораджа граница между живыми и мертвыми гораздо менее четкая, чем мы привыкли себе представлять. Даже после погребения связь с человеком не считается окончательно утраченной.

И хотя большинство современных тораджа исповедуют христианство, древние обычаи не исчезли. Они переплелись с новыми религиозными традициями, а Манене и сегодня остается одним из самых удивительных примеров того, насколько по-разному люди в мире могут воспринимать смерть.

Внимание: видео содержит шокирующие кадры погребального ритуала

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