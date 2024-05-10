Стильний анімалістичний манікюр 2024 — найцікавіші ідеї

Майстриня, яка робить манікюр дівчині в салоні краси. Фото: Pinterest

Тваринний принт на нігтях — це те, що, напевно, не відходить від справжніх трендів ніколи, тому і цього року цей манікюр вважається одним з наймодніших. Щоб бути стильною в цьому сезоні, варто знати про найцікавіші ідеї такого манікюру.

Про це розповідає Women.

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Класичний коров'ячий принт

Ті, хто любить нігті, які завжди привертають увагу оточуючих, точно захочуть зробити такий манікюр. Звичайний принт, схожий на кольори корови, зробить вас дуже цікавою для людей навколо і допоможе виділитися з натовпу.

Класичний коров'ячий принт на нігтях. Фото: Pinterest

Бузкова солодка вата

Якщо ви не любите звичайний класичний манікюр з коров’ячим принтом, можете додати трохи фарб. Можна зробити такі нігті у бузковому відтінку, взявши за основу світлий колір і обравши для плям більш темний відтінок, щоб воно не зливалося.

Бузковий манікюр з коров'ячим принтом. Фото: Pinterest

Стиль Барбі

Ви входите до числа тих, хто любить рожеві відтінки? Тоді можете сміливо зробити собі такий манікюр. Перетворіть себе на справжню ляльку Барбі, щоб привернути увагу оточуючих. Нанесіть на нігті якийсь світлий пастельний колір і зробіть плями рожевим кольором різних відтінків.

Яскравий манікюр у стилі Барбі. Фото: Pinterest

Нюдовий манікюр

Для любителів більш класичних нігтів радимо нюдовий манікюр у коров’ячому стилі. А якщо ви не любите надмірну кількість плям на нігтях, можете зробити їх у трохи меншому розмірі, розділивши їх на маленькі частинки.

Нюдовий манікюр у коров'ячому стилі. Фото: Pinterest

Французький манікюр

Якщо ви ніколи не зраджуєте класичному французькому манікюру, обирайте його. Але стилісти радять зробити це у коров’ячому принті, щоб нігтики мали небанальний вигляд і точно привернули увагу.

Стильний френч з коров'ячим принтом. Фото: Pinterest

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