Стильний анімалістичний манікюр 2024 — найцікавіші ідеї

Анімалістичний манікюр 2024 року — цікаві ідеї, які зачеплять увагу оточуючих
Тваринний принт на нігтях — це те, що, напевно, не відходить від справжніх трендів ніколи, тому і цього року цей манікюр вважається одним з наймодніших. Щоб бути стильною в цьому сезоні, варто знати про найцікавіші ідеї такого манікюру.
Про це розповідає Women.
Найкращі ідеї тваринного манікюру
Класичний коров'ячий принт
Ті, хто любить нігті, які завжди привертають увагу оточуючих, точно захочуть зробити такий манікюр. Звичайний принт, схожий на кольори корови, зробить вас дуже цікавою для людей навколо і допоможе виділитися з натовпу.
Бузкова солодка вата
Якщо ви не любите звичайний класичний манікюр з коров’ячим принтом, можете додати трохи фарб. Можна зробити такі нігті у бузковому відтінку, взявши за основу світлий колір і обравши для плям більш темний відтінок, щоб воно не зливалося.
Стиль Барбі
Ви входите до числа тих, хто любить рожеві відтінки? Тоді можете сміливо зробити собі такий манікюр. Перетворіть себе на справжню ляльку Барбі, щоб привернути увагу оточуючих. Нанесіть на нігті якийсь світлий пастельний колір і зробіть плями рожевим кольором різних відтінків.
Нюдовий манікюр
Для любителів більш класичних нігтів радимо нюдовий манікюр у коров’ячому стилі. А якщо ви не любите надмірну кількість плям на нігтях, можете зробити їх у трохи меншому розмірі, розділивши їх на маленькі частинки.
Французький манікюр
Якщо ви ніколи не зраджуєте класичному французькому манікюру, обирайте його. Але стилісти радять зробити це у коров’ячому принті, щоб нігтики мали небанальний вигляд і точно привернули увагу.
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