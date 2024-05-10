Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Анімалістичний манікюр 2024 року — цікаві ідеї, які зачеплять увагу оточуючих arrow

Анімалістичний манікюр 2024 року — цікаві ідеї, які зачеплять увагу оточуючих

10 травня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Стильний анімалістичний манікюр 2024 — найцікавіші ідеї
Майстриня, яка робить манікюр дівчині в салоні краси. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Тваринний принт на нігтях — це те, що, напевно, не відходить від справжніх трендів ніколи, тому і цього року цей манікюр вважається одним з наймодніших. Щоб бути стильною в цьому сезоні, варто знати про найцікавіші ідеї такого манікюру.

Про це розповідає Women.

Читайте також:

Найкращі ідеї тваринного манікюру 

Класичний коров'ячий принт

Ті, хто любить нігті, які завжди привертають увагу оточуючих, точно захочуть зробити такий манікюр. Звичайний принт, схожий на кольори корови, зробить вас дуже цікавою для людей навколо і допоможе виділитися з натовпу.

Классический коровий принт на ногтях
Класичний коров'ячий принт на нігтях. Фото: Pinterest

Бузкова солодка вата

Якщо ви не любите звичайний класичний манікюр з коров’ячим принтом, можете додати трохи фарб. Можна зробити такі нігті у бузковому відтінку, взявши за основу світлий колір і обравши для плям більш темний відтінок, щоб воно не зливалося.

Сиреневый маникюр с коровьим принтом
Бузковий манікюр з коров'ячим принтом. Фото: Pinterest

Стиль Барбі

Ви входите до числа тих, хто любить рожеві відтінки? Тоді можете сміливо зробити собі такий манікюр. Перетворіть себе на справжню ляльку Барбі, щоб привернути увагу оточуючих. Нанесіть на нігті якийсь світлий пастельний колір і зробіть плями рожевим кольором різних відтінків.

Яркий маникюр в стиле Барби
Яскравий манікюр у стилі Барбі. Фото: Pinterest

Нюдовий манікюр

Для любителів більш класичних нігтів радимо нюдовий манікюр у коров’ячому стилі. А якщо ви не любите надмірну кількість плям на нігтях, можете зробити їх у трохи меншому розмірі, розділивши їх на маленькі частинки.

Нюдовый маникюр в коровьем стиле
Нюдовий манікюр у коров'ячому стилі. Фото: Pinterest

Французький манікюр

Якщо ви ніколи не зраджуєте класичному французькому манікюру, обирайте його. Але стилісти радять зробити це у коров’ячому принті, щоб нігтики мали небанальний вигляд і точно привернули увагу.

Стильный френч с коровьим принтом
Стильний френч з коров'ячим принтом. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який манікюр вважається найвишуканішим навесні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, який колір нігтів вважається наймоднішим цього сезону. 

Також ми повідомляли про те, який жіночий манікюр буде найактуальнішим влітку 2024 року.

манікюр
ідеї
нігті
мода-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина