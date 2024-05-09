Який манікюр омолоджує руки жінок після 50 років — ідеї з фото

Жінка у віці з червоним манікюром. Фото: Alamy

Руки жінки — це одне з найперших, що "видає" її справжній вік, тому за ними потрібно ретельно стежити і добре дбати. Зокрема, варто обирати манікюр, який здатний зробити руки більш молодими жінкам після 50 років.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для жінок.

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Персиковий манікюр

Якщо вам вже за 50 років і ви хочете зробити свої руки більш молодими візуально, радимо обирати саме такий манікюр. Справа в тому, що помаранчевий відтінок переводить увагу від вен, різних зморшок і пігментних плям, які роблять жіночі руки більш старими. До того ж, такий колір робить шкіру сяючою, тим самим, омолоджуючи її.

Персиковий манікюр на короткі нігті. Фото: Pinterest

Червоний манікюр

Коли на руках з’являються перші зморшки, то саме червоний колір нігтів здатний їх перекрити. Експерти радять робити акцент на червоних кольорах на основі апельсину, а також на томатних відтінках.

Червоний манікюр на короткі квадратні нігті. Фото: Pinterest

Манікюр з ефектом омбре

Щоб зробити свої руки більш свіжими і молодими візуально, експерти радять обирати саме такий манікюр. Відтінки, які переходять з темного кольору до світлого, зроблять ваші руки неймовірно красивими і змусять оточуючих замислюватися над тим, скільки ж вам дійсно років.

Стильний френч з ефектом омбре. Фото: Pinterest

М'ятний манікюр

Такий колір на нігтях здатний візуально "освіжити" руки, адже він "бореться" з помітними венами на руках. Якщо ви хочете, щоб ваші руки випромінювали енергію і молодість, обирайте колір, від якого віятиме справжньою прохолодою.

Красивий м'ятний манікюр у поєднанні з білим кольором. Фото: Pinterest

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