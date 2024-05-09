Який манікюр омолоджує руки жінок після 50 років — ідеї з фото

Запудріть мізки чоловікам — манікюр, який омолоджує руки жінок після 50 років
Руки жінки — це одне з найперших, що "видає" її справжній вік, тому за ними потрібно ретельно стежити і добре дбати. Зокрема, варто обирати манікюр, який здатний зробити руки більш молодими жінкам після 50 років.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для жінок.
Найкращий манікюр для омолодження рук після 50 років
Персиковий манікюр
Якщо вам вже за 50 років і ви хочете зробити свої руки більш молодими візуально, радимо обирати саме такий манікюр. Справа в тому, що помаранчевий відтінок переводить увагу від вен, різних зморшок і пігментних плям, які роблять жіночі руки більш старими. До того ж, такий колір робить шкіру сяючою, тим самим, омолоджуючи її.
Червоний манікюр
Коли на руках з’являються перші зморшки, то саме червоний колір нігтів здатний їх перекрити. Експерти радять робити акцент на червоних кольорах на основі апельсину, а також на томатних відтінках.
Манікюр з ефектом омбре
Щоб зробити свої руки більш свіжими і молодими візуально, експерти радять обирати саме такий манікюр. Відтінки, які переходять з темного кольору до світлого, зроблять ваші руки неймовірно красивими і змусять оточуючих замислюватися над тим, скільки ж вам дійсно років.
М'ятний манікюр
Такий колір на нігтях здатний візуально "освіжити" руки, адже він "бореться" з помітними венами на руках. Якщо ви хочете, щоб ваші руки випромінювали енергію і молодість, обирайте колір, від якого віятиме справжньою прохолодою.
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