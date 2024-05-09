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Запудріть мізки чоловікам — манікюр, який омолоджує руки жінок після 50 років

9 травня 2024 03:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Який манікюр омолоджує руки жінок після 50 років — ідеї з фото
Жінка у віці з червоним манікюром. Фото: Alamy
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Руки жінки — це одне з найперших, що "видає" її справжній вік, тому за ними потрібно ретельно стежити і добре дбати. Зокрема, варто обирати манікюр, який здатний зробити руки більш молодими жінкам після 50 років. 

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для жінок.

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Найкращий манікюр для омолодження рук після 50 років

Персиковий манікюр

Якщо вам вже за 50 років і ви хочете зробити свої руки більш молодими візуально, радимо обирати саме такий манікюр. Справа в тому, що помаранчевий відтінок переводить увагу від вен, різних зморшок і пігментних плям, які роблять жіночі руки більш старими. До того ж, такий колір робить шкіру сяючою, тим самим, омолоджуючи її.

Персиковый маникюр на короткие ногти
Персиковий манікюр на короткі нігті. Фото: Pinterest

Червоний манікюр

Коли на руках з’являються перші зморшки, то саме червоний колір нігтів здатний їх перекрити. Експерти радять робити акцент на червоних кольорах на основі апельсину, а також на томатних відтінках. 

Красный маникюр на короткие квадратные ногти
Червоний манікюр на короткі квадратні нігті. Фото: Pinterest

Манікюр з ефектом омбре

Щоб зробити свої руки більш свіжими і молодими візуально, експерти радять обирати саме такий манікюр. Відтінки, які переходять з темного кольору до світлого, зроблять ваші руки неймовірно красивими і змусять оточуючих замислюватися над тим, скільки ж вам дійсно років.

Стильный френч с эффектом омбре
Стильний френч з ефектом омбре. Фото: Pinterest

М'ятний манікюр 

Такий колір на нігтях здатний візуально "освіжити" руки, адже він "бореться" з помітними венами на руках. Якщо ви хочете, щоб ваші руки випромінювали енергію і молодість, обирайте колір, від якого віятиме справжньою прохолодою.

Красивый мятный маникюр в сочетании с белым цветом
Красивий м'ятний манікюр у поєднанні з білим кольором. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які жіночі зачіски здатні візуально омолодити. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно поєднувати педикюр з відкритим взуттям влітку. 

Також ми повідомляли про те, які відтінки помади можуть омолодити жінку. 

манікюр
молодість
краса
руки

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