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Запудрите мозги мужчинам — маникюр, омолаживающий руки женщин после 50 лет

9 мая 2024 03:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой маникюр омолаживает руки женщин после 50 лет — идеи с фото
Женщина в возрасте с красным маникюром. Фото: Alamy
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Руки женщины — это одно из самых первых, что "выдает" ее настоящий возраст, поэтому за ними нужно тщательно следить и хорошо заботиться. В частности, следует выбирать маникюр, который способен сделать руки более молодым женщинам после 50 лет.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для женщин.

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Персиковый маникюр

Если вам уже за 50 лет и вы хотите сделать свои руки более молодыми визуально, советуем выбирать именно такой маникюр. Дело в том, что оранжевый оттенок переводит внимание от вен, различных морщин и пигментных пятен, делающих женские руки более старыми. К тому же, такой цвет делает кожу сияющей, тем самым, омолаживая ее.

Персиковый маникюр на короткие ногти
Персиковый маникюр на короткие ногти. Фото: Pinterest

Красный маникюр

Когда на руках появляются первые морщинки, именно красный цвет ногтей способен их перекрыть. Эксперты советуют делать упор на красных цветах на основе апельсина, а также на томатных оттенках.

Красный маникюр на короткие квадратные ногти.
Красный маникюр на короткие квадратные ногти. Фото: Pinterest

Маникюр с эффектом омбре

Чтобы сделать свои руки более свежими и молодыми визуально, эксперты советуют выбирать именно такой маникюр. Оттенки, которые переходят из темного цвета к светлому, сделают ваши руки невероятно красивыми и заставят окружающих задумываться над тем, сколько вам действительно лет.

Стильный френч с эффектом омбре.
Стильный френч с эффектом омбре. Фото: Pinterest

Мятный маникюр

Такой цвет на ногтях способен зрительно "освежить" руки, ведь он "борется" с заметными венами на руках. Если вы хотите, чтобы ваши руки излучали энергию и молодость, выбирайте цвет, от которого будет веять настоящей прохладой.

Красивый мятный маникюр в сочетании с белым цветом.
Красивый мятный маникюр в сочетании с белым цветом. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие женские прически способны зрительно омолодить.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно сочетать педикюр с открытой обувью летом.

Также мы сообщали о том, какие оттенки помады могут омолодить женщину.

маникюр
молодость
красота
руки

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