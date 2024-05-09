Какой маникюр омолаживает руки женщин после 50 лет — идеи с фото

Женщина в возрасте с красным маникюром. Фото: Alamy

Руки женщины — это одно из самых первых, что "выдает" ее настоящий возраст, поэтому за ними нужно тщательно следить и хорошо заботиться. В частности, следует выбирать маникюр, который способен сделать руки более молодым женщинам после 50 лет.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для женщин.

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Персиковый маникюр

Если вам уже за 50 лет и вы хотите сделать свои руки более молодыми визуально, советуем выбирать именно такой маникюр. Дело в том, что оранжевый оттенок переводит внимание от вен, различных морщин и пигментных пятен, делающих женские руки более старыми. К тому же, такой цвет делает кожу сияющей, тем самым, омолаживая ее.

Персиковый маникюр на короткие ногти. Фото: Pinterest

Красный маникюр

Когда на руках появляются первые морщинки, именно красный цвет ногтей способен их перекрыть. Эксперты советуют делать упор на красных цветах на основе апельсина, а также на томатных оттенках.

Красный маникюр на короткие квадратные ногти. Фото: Pinterest

Маникюр с эффектом омбре

Чтобы сделать свои руки более свежими и молодыми визуально, эксперты советуют выбирать именно такой маникюр. Оттенки, которые переходят из темного цвета к светлому, сделают ваши руки невероятно красивыми и заставят окружающих задумываться над тем, сколько вам действительно лет.

Стильный френч с эффектом омбре. Фото: Pinterest

Мятный маникюр

Такой цвет на ногтях способен зрительно "освежить" руки, ведь он "борется" с заметными венами на руках. Если вы хотите, чтобы ваши руки излучали энергию и молодость, выбирайте цвет, от которого будет веять настоящей прохладой.

Красивый мятный маникюр в сочетании с белым цветом. Фото: Pinterest

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