Какой маникюр омолаживает руки женщин после 50 лет — идеи с фото

Запудрите мозги мужчинам — маникюр, омолаживающий руки женщин после 50 лет
Руки женщины — это одно из самых первых, что "выдает" ее настоящий возраст, поэтому за ними нужно тщательно следить и хорошо заботиться. В частности, следует выбирать маникюр, который способен сделать руки более молодым женщинам после 50 лет.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для женщин.
Самый лучший маникюр для омоложения рук после 50 лет
Персиковый маникюр
Если вам уже за 50 лет и вы хотите сделать свои руки более молодыми визуально, советуем выбирать именно такой маникюр. Дело в том, что оранжевый оттенок переводит внимание от вен, различных морщин и пигментных пятен, делающих женские руки более старыми. К тому же, такой цвет делает кожу сияющей, тем самым, омолаживая ее.
Красный маникюр
Когда на руках появляются первые морщинки, именно красный цвет ногтей способен их перекрыть. Эксперты советуют делать упор на красных цветах на основе апельсина, а также на томатных оттенках.
Маникюр с эффектом омбре
Чтобы сделать свои руки более свежими и молодыми визуально, эксперты советуют выбирать именно такой маникюр. Оттенки, которые переходят из темного цвета к светлому, сделают ваши руки невероятно красивыми и заставят окружающих задумываться над тем, сколько вам действительно лет.
Мятный маникюр
Такой цвет на ногтях способен зрительно "освежить" руки, ведь он "борется" с заметными венами на руках. Если вы хотите, чтобы ваши руки излучали энергию и молодость, выбирайте цвет, от которого будет веять настоящей прохладой.
Напомним, мы писали о том, какие женские прически способны зрительно омолодить.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно сочетать педикюр с открытой обувью летом.
Также мы сообщали о том, какие оттенки помады могут омолодить женщину.
Читайте Новини.LIVE!