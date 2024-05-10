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Анималистический маникюр 2024 года — интересные идеи, которые затронут внимание окружающих

10 мая 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Стильный анималистический маникюр 2024 — самые интересные идеи
Мастерица делает маникюр девушка в салоне красоты. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Животный принт на ногтях — это то, что, наверное, не отходит от настоящих трендов никогда, поэтому и в этом году этот маникюр считается одним из самых модных. Чтобы быть стильной в этом сезоне, стоит знать о самых интересных идеях такого маникюра.

Об этом рассказывает Women.

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Классический коровий принт

Те, кто любит ногти, которые всегда привлекают внимание окружающих, точно захотят сделать такой маникюр. Обычный принт, похожий на цвет коровы, сделает вас очень интересной для людей вокруг и поможет выделиться из толпы.

Классический коровий принт на ногтях
Классический коровий принт на ногтях. Фото: Pinterest

Сиреневая сладкая вата

Если вы не любите обычный классический маникюр с коровьим принтом, можете добавить немного красок. Можно сделать такие ногти в сиреневом оттенке, взяв за основу светлый цвет и выбрав для пятен более темный оттенок, чтобы оно не сливалось.

Сиреневый маникюр с коровьим принтом.
Сиреневый маникюр с коровьим принтом. Фото: Pinterest

Стиль Барби

Вы входите в число любящих розовые оттенки? Тогда можете смело сделать такой маникюр. Превратите себя в настоящую куклу Барби, чтобы привлечь внимание окружающих. Нанесите на ногти какой-нибудь светлый пастельный цвет и сделайте пятна розовым цветом разных оттенков.

Яркий маникюр в стиле Барби
Яркий маникюр в стиле Барби. Фото: Pinterest

Нюдовый маникюр

Для любителей более классических ногтей советуем нюдовый маникюр в коровьем стиле. А если вы не любите чрезмерное количество пятен на ногтях, можете сделать их в несколько меньшем размере, разделив их на маленькие частицы.

Нюдовый маникюр в коровьем стиле
Нюдовый маникюр в коровьем стиле. Фото: Pinterest

Французский маникюр

Если вы никогда не изменяете классическому французскому маникюру, выбирайте его. Но стилисты советуют сделать это в коровьем принте, чтобы ноготки выглядели небанально и точно привлекли внимание.

Стильный френч с коровьим принтом
Стильный френч с коровьим принтом. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой маникюр считается самым изысканным весной 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какой цвет ногтей считается самым модным в этом сезоне.

Также мы сообщали о том, какой женский маникюр будет самым актуальным летом 2024 года.

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ногти
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