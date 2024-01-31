Оптична ілюзія для справжніх геніїв — знайдіть вісімку серед трійок за 7 секунд

Оптична ілюзія, в якій потрібно знайти вісімку. Фото: УНІАн

Різні задачки і оптичні головоломки, в яких потрібно знайти той чи інший предмет за певний проміжок часу, покращують здатність людини концентрувати свою увагу. Пропонуємо вам сьогодні за допомогою оптичної головоломки перевірити, чи спостережлива ви людина.

Головоломку представили на "УНІАН"

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Оптична головоломка — знайдіть вісімку за сім секунд

Перед вами є одна картинка, на якій написана велика кількість цифри "три". Певно, дивлячись на це зображення, у вас виникне відчуття, що там нічого, крім трійок, немає. Але це далеко не так, адже на цій картинці захована вісімка, яку вам, власне, і потрібно знайти.

Зробити вам це потрібно за короткий проміжок часу, а саме – лише за сім секунд. Якщо вам здається, що неможливо знайти вісімку через те, що вона зливається з трійками на картинці, то це не так. Лише спробуйте ретельно подивитися на зображення.

Тож, якщо ви готові прийняти цей непростий виклик, радимо вам зробити декілька речей. Спочатку відкладіть всі свої справи та приберіть все, що може відволікати вашу увагу від цієї головоломки. Потім потріть очі та наведіть свій зір на картинку. Вам залишається лише встановити таймер на сім секунд. Отже, поїхали!

Оптична ілюзія на пошук вісімки. Фото: УНІАН

Якщо ви одразу ж знайшли цифру "вісім", це означає, що ви є дуже спостережливою людиною з гострим зором. Але якщо вам не вдалося вирішити цю головоломку, і ви помітили, що час вже сплинув, не засмучуйтеся і подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — де заховалася вісімка

Щоб дізнатися, де ж заховалася вісімка на картинці, візуально розділіть її на чотири частини. Далі зверніть увагу на нижню праву частину зображення. Саме там у п’ятому рядку знизу і заховалася вісімка, яка хитро причаїлася серед трійок.

Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото: УНІАН

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