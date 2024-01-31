Оптическая иллюзия для настоящих гениев — найдите восьмерку среди троек за 7 секунд

Оптическая иллюзия, в которой нужно найти восьмерку. Фото: УНИАН

Различные задачки и оптические головоломки, в которых необходимо найти тот или иной предмет за определенный промежуток времени, улучшают способность человека концентрировать свое внимание. Предлагаем вам сегодня с помощью оптической головоломки проверить, наблюдательный ли вы человек.

Головоломку представили на "УНИАН"

Читайте также:

Оптическая головоломка — найдите восьмерку за семь секунд

Перед вами есть одна картинка, на которой написано большое количество цифры "три". Видимо, глядя на это изображение, у вас возникнет ощущение, что там ничего, кроме троек, нет. Но это далеко не так, ведь на этой картинке спрятана восьмерка, которую вам, собственно, нужно найти.

Сделать вам это нужно за короткий промежуток времени, а именно — всего за семь секунд. Если вам кажется, что невозможно найти восьмерку из-за того, что она сливается с тройками на картинке, это не так. Всего лишь попытайтесь тщательно посмотреть на изображение.

Итак, если вы готовы принять этот непростой вызов, советуем вам сделать несколько вещей. Сначала отложите свои дела и уберите все, что может отвлекать ваше внимание от этой головоломки. Затем потрите глаза и наведите свое зрение на картинку. Вам остается только установить таймер на семь секунд. Итак, поехали!

Оптическая иллюзия на поиск восьмерки. Фото: УНИАН

Если вы сразу же нашли цифру "восемь", это означает, что вы очень наблюдательный человек с острым зрением. Но если вам не удалось решить эту головоломку, и вы заметили, что время уже прошло, не огорчайтесь и посмотрите на ответ.

Правильный ответ — где спряталась восьмерка

Чтобы узнать, где же спряталась восьмерка на картинке, зрительно разделите ее на четыре части. Далее обратите внимание на правую нижнюю часть изображения. Там в пятой строчке снизу и спряталась восьмерка, которая хитро притаилась среди троек.

Правильный ответ на оптическую иллюзию. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о теплой оптической головоломке, в которой нужно отыскать дикую утку.

Раньше мы рассказывали об оптической головоломке, в которой нужно найти маленькую птичку на фото с бизоном.

Также мы сообщали о непростой задачке на логику, в которой необходимо найти подделку.