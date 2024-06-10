Який чубчик не можна робити жінкам після 40 — ця зачіска додає років

Жінка, яка стриже чубчик в салоні краси. Фото: Freepik

При виборі стрижки деякі жінки припускаються серйозних помилок, які здатні не тільки зробити їх зовнішній вигляд недоречним, а й робить їх старшими на декілька років. Стилісти розповіли, від якого чубчика варто відмовитися жінкам за 40 років.

Новини.LIVE розповідає про заборонений для жінок чубчик.

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Взагалі стрижки — це не про певний вік, тому кожна людина може стригтися так, як їй заманеться. Проте жінкам, які досягли віку 40 років і хочуть мати свіжий та молодий вигляд, не варто робити певний вид чубчиків.

Річ у тім, що є чубчик, який візуально може додати небажаних зайвих років жінці. Тому якщо ви не хочете, щоб оточуючі думали про більший вік на вашу адресу, в жодному випадку не робіть цей вид чубчиків.

Від якого чубчика варто відмовитися жінкам за 40

Йдеться про густий та рівний чубчик, який, хоч і здається доволі сміливим зовні, але візуально робить жінок старшими щонайменше на десять років. Стилісти стверджують, що такий чубчик виділяє всі ознаки старіння на обличчі та зморшки, які є навколо очей.

Жінка з коротким волоссям і рівним чубчиком. Фото: Pinterest

Якщо ви зробили такий чубчик, ви можете помітити, як оточуючі звертають увагу на "гусячі лапки".

Який чубчик варто зробити жінкам після 40 років

Стилісти рекомендують жінкам за 40 років стригти чубчик-шторку, який є унікальним для будь-якої форми обличчя. Річ у тім, що він обережно обрамляє обличчя, робить його більш молодшим і стрункішим. Це стається, коли центр такого чубчика знаходиться на такому ж рівні, як ваши щоки.

Дівчина з чубчиком-шторкою. Фото: SAPO

Тому саме на такий вид чубчиків варто звернути увагу, якщо вам вже за 40 років.

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