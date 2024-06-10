Какую челку нельзя делать женщинам после 40 — эта прическа добавляет лет

Женщина, стригущая челку в салоне красоты. Фото: Freepik

При выборе стрижки некоторые женщины допускают серьезные ошибки, которые способны не только сделать их внешний вид неуместным, но и делает их старше на несколько лет. Стилисты рассказали, от какой челки стоит отказаться женщинам за 40 лет.

Новини.LIVE рассказывает о запрещенной для женщин челке.

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Вообще стрижки — это не о определенном возрасте, поэтому каждый человек может стричься так, как ему вздумается. Однако, женщинам, которые достигли возраста 40 лет и хотят выглядеть свежими и молодыми, не стоит делать определенный вид челки.

Дело в том, что есть челка, которая визуально может добавить нежелательных лишних лет женщине. Поэтому если вы не хотите, чтобы окружающие думали о большем возрасте в ваш адрес, ни в коем случае не делайте этот вид челки.

От какой челки стоит отказаться женщинам за 40

Речь идет о густой и ровной челке, которая, хоть и кажется довольно смелой снаружи, но визуально делает женщин старше, по меньшей мере, на десять лет. Стилисты утверждают, что такая челка выделяет все признаки старения на лице и морщины, которые есть вокруг глаз.

Женщина с короткими волосами и ровной челкой. Фото: Pinterest

Если вы сделали такую челку, вы можете заметить, как окружающие обращают внимание на "гусиные лапки".

Какую челку стоит сделать женщинам после 40 лет

Стилисты рекомендуют женщинам за 40 лет стричь челку-шторку, которая уникальна для любой формы лица. Дело в том, что она осторожно обрамляет лицо, делает его более молодым и стройным. Это происходит, когда центр такой челки находится на таком же уровне, как ваши щеки.

Девушка с челкой-шторкой. Фото: SAPO

Поэтому именно на такой вид челки стоит обратить внимание, если вам уже за 40 лет.

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