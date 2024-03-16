Мегаважка головоломка для справжніх геніїв — знайдіть бурундука на фото за 10 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти бурундука. The Sun

Далеко не всі люди у світі вміють вирішувати складні задачі, де потрібно знайти той чи інший предмет, який одразу взагалі не видно. Якщо вам цікаво перевірити, чи зможете ви з цим впоратися, можете вирішити одну головоломку.

Головоломку представили на The Sun.

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Оптична головоломка — знайдіть бурундука в лісі за десять секунд

Перед собою ви можете побачити звичайну фотографію в лісі, де, здавалося б, взагалі нічого немає, крім великого дерева, квітів, трави та інших дерев на задньому фоні. Однак на цій фотографії є дещо, що вам, власне, і потрібно знайти в цій головоломці.

Йдеться про бурундука, який заховався від інших, щоб тихесенько поласувати їжею. Проте знайти вам цю хитру тваринку потрібно лише за десять секунд. За цей короткий проміжок часу можна дізнатися, чи вмієте ви бачити неочевидні речі.

Якщо ви вважаєте себе справжнім сміливцем і готові прийняти цей непростий виклик, радимо вам зробити декілька простих, але дуже важливих кроків. По-перше, відкладість свої справи і приберіть навколо все, що може відволікати вас. А по-друге, встановіть таймер на десять секунд і починайте роздивлятися кожну деталь на знімку.

Звертайте увагу на кожну дрібницю, яка б стала вам у нагоді, і дивіться на кожен куточок цієї фотографії. Що ж, ви готові? Тоді починайте! Бажаємо вам успіхів, і нехай удача буде на вашому боці.

Оптична головоломка на уважність. Фото: The Sun

Отже, якщо вам вдалося знайти бурундука дуже швидко, це означає, що ви входите до числа найуважніших людей. Але якщо у вас не вийшло вирішити цю головоломку, а на таймері вже сплинув час, не засмучуйтесь і спробуйте ще раз. Або ж можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де заховався бурундук

Якщо ви уважно роздивитеся велике дерева, яке стоїть посеред фотографії, то побачите, що з правого боку з нього виглядає той самий бурундук, який вам і потрібно було знайти в цій головоломці.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: The Sun

Нагадаємо, ми писали про дуже важку оптичну головоломку, де потрібно знайти жабу серед осіннього листя.

Раніше ми розповідали про нелегку головоломку, в якій потрібно знайти черепаху серед рибок в акваріумі.

Також ми повідомляли про цікаву оптичну головоломку, де потрібно відшукати горобця серед інших птахів.