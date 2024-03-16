Мегатрудная головоломка для настоящих гениев — найдите бурундука на фото за 10 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти бурундука. Фото: The Sun

Далеко не все люди в мире умеют решать сложные задачи, где нужно найти тот или иной предмет, который вообще не видно. Если вам интересно проверить, сможете ли вы с этим справиться, можете решить одну головоломку.

Головоломку представили на The Sun.

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Оптическая головоломка — найдите бурундука в лесу за десять секунд

Перед собой можно увидеть обычную фотографию в лесу, где, казалось бы, вообще ничего нет, кроме большого дерева, цветов, травы и других деревьев на заднем фоне. Однако на этой фотографии есть кое-что, что вам, собственно, и нужно найти в этой головоломке.

Речь идет о бурундуке, который спрятался от других, чтобы тихонько полакомиться едой. Однако найти вам это хитрое животное нужно всего за десять секунд. За этот короткий промежуток времени можно узнать, умеете ли вы видеть неочевидные вещи.

Если вы считаете себя настоящим храбрецом и готовы принять этот непростой вызов, советуем вам сделать несколько простых, но очень важных шагов. Во-первых, отложите свои дела и уберите вокруг все, что может отвлекать вас. А во-вторых, установите таймер на десять секунд и начинайте рассматривать каждую деталь на снимке.

Обращайте внимание на каждый пустяк, который бы вам пригодился, и смотрите на каждый уголок этой фотографии. Что ж, вы готовы? Тогда начинайте! Желаем вам удачи, и пусть удача будет на вашей стороне.

Оптическая головоломка на внимательность. Фото: The Sun

Итак, если вам удалось найти бурундука очень быстро, значит вы входите в число самых внимательных людей. Но если у вас не получилось решить эту головоломку, а на таймере уже прошло время, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. Или можете посмотреть на ответ.

Правильный ответ — где спрятался бурундук

Если вы внимательно рассмотрите большое дерево, стоящее посреди фотографии, то увидите, что с правой стороны из него выглядывает тот самый бурундук, которого вам и нужно было найти в этой головоломке.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: The Sun

Напомним, мы писали об очень тяжелой оптической головоломке, где нужно найти лягушку среди осенних листьев.

Раньше мы рассказывали о нелегкой головоломке, в которой нужно найти черепаху среди рыбок в аквариуме.

Также мы сообщали об интересной оптической головоломке, где нужно отыскать воробья среди других птиц.