Чому люди старшого віку прокидаються на світанку навіть без будильника: відповідь вчених

Літня жінка страждає від безсоння. Фото: magnific.com

Колись ви могли спати до дев'ятої, а тепер очі самі розплющуються о п'ятій ранку. І навіть у вихідні. А будильник більше не потрібен. Здається, організм просто звик до ранніх підйомів. Та причина може бути зовсім іншою. Науковці пояснюють, що з віком мозок і очі інакше сприймають сигнали про зміну дня й ночі.

Чому люди старшого віку прокидаються на світанку навіть без будильника, пояснили фахівці виданню HuffPost, передає Новини.LIVE.

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Чому з віком змінюється біологічний годинник

У мозку працює своєрідний годинник, який допомагає нам засинати й прокидатися приблизно в один час. Його налаштовують сонячне світло, прийоми їжі, фізична активність і навіть спілкування з людьми.

За словами фахівця з медицини сну Саїрама Партхасараті з Університету Аризони, з роками мозок гірше реагує на ці сигнали. Відтак організм раніше відчуває наближення ночі. Людина починає позіхати ще ввечері, раніше лягає спати й прокидається на світанку. Причому це не означає, що літнім людям достатньо п'яти-шести годин відпочинку. Їм, як і більшості дорослих, потрібно від семи до дев'яти годин сну.

Як очі можуть змушувати нас прокидатися раніше

Найнесподіваніша причина ховається в кришталику ока. З віком він пропускає менше світла, особливо синьої частини спектра, яка допомагає мозку орієнтуватися в часі доби.

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Особливо помітним це може бути за катаракти, коли кришталик мутніє. Мозок отримує слабший світловий сигнал увечері й ніби вирішує, що сонце вже сіло. Через це вироблення мелатоніну, гормону, який допомагає заснути, починається раніше.

Цікаво, що деякі дослідження зафіксували поліпшення сну після операції з видалення катаракти. Проте результати різняться.

Що робити, якщо хочеться спати довше вранці

Якщо ви прокидаєтеся рано, але добре висипаєтеся, змінювати нічого не обов'язково. А от коли новий режим заважає життю, можна спробувати кілька простих кроків.

Фахівці радять отримувати більше світла ближче до вечора. Прогулянка перед заходом сонця або добре освітлена кімната можуть допомогти трохи відкласти сонливість і зсунути пробудження на пізніший час.

Також варто:

регулярно рухатися;

лягати спати приблизно в один час;

уникати алкоголю перед сном;

не дрімати довго вдень.

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