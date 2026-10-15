Почему пожилые люди просыпаются на рассвете даже без будильника: ответ ученых

Пожилая женщина страдает от бессонницы. Фото: magnific.com

Раньше вы могли спать до девяти, а теперь глаза сами открываются в пять утра. И даже в выходные. А будильник больше не нужен. Кажется, организм просто привык к ранним подъемам. Но причина может быть совсем в другом. Ученые объясняют, что с возрастом мозг и глаза по-другому воспринимают сигналы о смене дня и ночи.

Почему пожилые люди просыпаются на рассвете даже без будильника, объяснили специалисты изданию HuffPost, передает Новини.LIVE.

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Почему с возрастом меняются биологические часы

В мозге работают своеобразные часы, которые помогают нам засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время. Их настраивают солнечный свет, приемы пищи, физическая активность и даже общение с людьми.

По словам специалиста по медицине сна Саирама Партхасарати из Университета Аризоны, с годами мозг хуже реагирует на эти сигналы. В результате организм раньше ощущает приближение ночи. Человек начинает зевать еще вечером, раньше ложится спать и просыпается на рассвете. Причем это не означает, что пожилым людям достаточно пяти-шести часов отдыха. Им, как и большинству взрослых, требуется от семи до девяти часов сна.

Как глаза могут заставлять нас просыпаться раньше

Самая неожиданная причина кроется в хрусталике глаза. С возрастом он пропускает меньше света, особенно синей части спектра, которая помогает мозгу ориентироваться во времени суток.

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Особенно заметно это может быть при катаракте, когда хрусталик мутнеет. Мозг получает более слабый световой сигнал вечером и как бы решает, что солнце уже село. Из-за этого выработка мелатонина, гормона, помогающего заснуть, начинается раньше.

Интересно, что некоторые исследования зафиксировали улучшение сна после операции по удалению катаракты. Однако результаты различаются.

Что делать, если хочется спать дольше по утрам

Если вы просыпаетесь рано, но хорошо высыпаетесь, менять ничего не обязательно. А вот когда новый режим мешает жизни, можно попробовать несколько простых шагов.

Специалисты советуют получать больше света ближе к вечеру. Прогулка перед закатом или хорошо освещенная комната могут помочь немного отсрочить сонливость и сдвинуть пробуждение на более позднее время.

Также стоит:

регулярно двигаться;

ложиться спать примерно в одно и то же время;

избегать алкоголя перед сном;

не дремать долго днем.

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