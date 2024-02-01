Врятуйте дівчину, поки вона спить — знайдіть жабу в кімнаті за 6 секунд

Оптична головоломка, в якій потрібно знайти жабу. Фото: TimesNow

Якщо у вас багато вільного часу, ви хочете розважитися або просто відволіктися від негативних думок, можете розв'язати одну дуже непросту оптичну головоломку. Якщо вам вдасться вирішити цю задачку за короткий проміжок часу, це означатиме, що ви — дуже уважна людина.

Головоломку представили на TimesNow.

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Оптична головоломка — знайдіть жабу за шість секунд

Перед собою ви можете побачити яскраву картинку, на якій зображена справжня дівчача кімната. Ви помітите, що на ліжку солодко спить маленька дівчинка, яка ніжно обіймає маленького іграшкового ведмедика, який, судячи з усього, є її улюбленим.

Біля ліжка стоїть маленька тумба зі включеним світильником, а у куті кімнати — великий вазон з рослиною. Під вікном ви можете побачити, ймовірно, шкаф з речами дівчинки, на якому стоїть коробка з іграшковим зайчиком, кубиком і маленькою машинкою. На підлозі розкидана книжка і лялька, а на стіні висить дві картинки.

Здавалося б, що такого може бути в милій дівчачій кімнаті? Але ви помиляєтеся, адже там заховалася жаба, яку вам, власне, і потрібно знайти. Проте, зробити це потрібно не більше, ніж за шість секунд. Тож, якщо ви приймаєте цей непростий виклик, бажаємо успіхів.

Але перш, ніж почати розв’язувати цю головоломку, радимо вам прибрати те, що може відволікати вас, кинути всі справи, налаштувати свій зір і встановити таймер на шість секунд. Отже, якщо ви готові, поїхали!

Оптична головоломка на перевірку уважності. Фото: TimesNow

Якщо ви одразу ж знайшли, де заховалася жаба в кімнаті, це означає, що ви маєте гострий зір. Втім, якщо вам не вдалося вирішити цю головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз, або ж подивіться на правильну відповідь.

Правильна відповідь — де заховалася жаба

Зверніть свою увагу на картини, які розташовані на стіні над ліжком дівчинки. Особливо подивіться саме на ту, яка висить просто над дитиною. На картині зображена не тільки гора, дерево і кущі, а й, власне, жаба, яка хитро замаскувалась серед кущів.

Знайдена жаба в кімнаті дівчинки. Фото: TimesNow

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