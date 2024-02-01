Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Де в дівчачій кімнаті заховалася жаба — перевірте себе за 6 секунд arrow

Де в дівчачій кімнаті заховалася жаба — перевірте себе за 6 секунд

1 лютого 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Врятуйте дівчину, поки вона спить — знайдіть жабу в кімнаті за 6 секунд
Оптична головоломка, в якій потрібно знайти жабу. Фото: TimesNow
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо у вас багато вільного часу, ви хочете розважитися або просто відволіктися від негативних думок, можете розв'язати одну дуже непросту оптичну головоломку. Якщо вам вдасться вирішити цю задачку за короткий проміжок часу, це означатиме, що ви — дуже уважна людина.

Головоломку представили на TimesNow.

Читайте також:

Оптична головоломка — знайдіть жабу за шість секунд

Перед собою ви можете побачити яскраву картинку, на якій зображена справжня дівчача кімната. Ви помітите, що на ліжку солодко спить маленька дівчинка, яка ніжно обіймає маленького іграшкового ведмедика, який, судячи з усього, є її улюбленим.

Біля ліжка стоїть маленька тумба зі включеним світильником, а у куті кімнати — великий вазон з рослиною. Під вікном ви можете побачити, ймовірно, шкаф з речами дівчинки, на якому стоїть коробка з іграшковим зайчиком, кубиком і маленькою машинкою. На підлозі розкидана книжка і лялька, а на стіні висить дві картинки.

Здавалося б, що такого може бути в милій дівчачій кімнаті? Але ви помиляєтеся, адже там заховалася жаба, яку вам, власне, і потрібно знайти. Проте, зробити це потрібно не більше, ніж за шість секунд. Тож, якщо ви приймаєте цей непростий виклик, бажаємо успіхів.

Але перш, ніж почати розв’язувати цю головоломку, радимо вам прибрати те, що може відволікати вас, кинути всі справи, налаштувати свій зір і встановити таймер на шість секунд. Отже, якщо ви готові, поїхали!

Оптическая головоломка на проверку внимательности
Оптична головоломка на перевірку уважності. Фото: TimesNow

Якщо ви одразу ж знайшли, де заховалася жаба в кімнаті, це означає, що ви маєте гострий зір. Втім, якщо вам не вдалося вирішити цю головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз, або ж подивіться на правильну відповідь.

Правильна відповідь — де заховалася жаба

Зверніть свою увагу на картини, які розташовані на стіні над ліжком дівчинки. Особливо подивіться саме на ту, яка висить просто над дитиною. На картині зображена не тільки гора, дерево і кущі, а й, власне, жаба, яка хитро замаскувалась серед кущів.

Найденная лягушка в комнате девочки
Знайдена жаба в кімнаті дівчинки. Фото: TimesNow

Нагадаємо, ми писали про непросту оптичну головоломку, в якій потрібно відшукати маленьку пташку. 

Раніше ми розповідали про яскраву оптичну головоломку, в якій треба знайти зебру серед жирафів.  

Також ми повідомляли про веселу оптичну головоломку, в якій потрібно знайти ключі водія.

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі