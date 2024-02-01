Спасите девочку, пока она спит — найдите лягушку в комнате за 6 секунд

Оптическая головоломка, в которой нужно найти лягушку. Фото: TimesNow

Если у вас много свободного времени, вы хотите развлечься или просто отвлечься от негативных мыслей, можете решить одну очень непростую оптическую головоломку . Если вам удастся решить эту задачу за короткий промежуток времени, это будет означать, что вы — очень внимательный человек.

Головоломку представили на TimesNow.

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Оптическая головоломка — найдите лягушку за шесть секунд

Перед собой вы можете увидеть яркую картинку, на которой изображена настоящая девчачья комната. Вы заметите, что на кровати сладко спит маленькая девочка, нежно обнимающая маленького игрушечного мишку, который, судя по всему, является ее любимым.

У кровати стоит маленькая тумба со включенным светильником, а в углу комнаты — большой вазон с растением. Под окном вы можете увидеть, вероятно, шкаф с вещами девочки, на котором стоит коробка с игрушечным кроликом, кубиком и маленькой машинкой. На полу разбросаны книжка и кукла, а на стене висит две картинки.

Казалось бы, что такого может быть в милой девчачьей комнате? Но вы ошибаетесь, ведь там спряталась лягушка, которую вам, собственно, и нужно найти. Однако, сделать это нужно не более чем за шесть секунд. Итак, если вы принимаете этот непростой вызов, желаем успехов.

Но прежде, чем начать решать эту головоломку, советуем вам убрать то, что может отвлекать вас, бросить все дела, настроить свое зрение и установить таймер на шесть секунд. Итак, если вы готовы, поехали!

Оптическая головоломка на проверку внимательности. Фото: TimesNow

Если вы сразу нашли, где спряталась лягушка в комнате, это означает, что у вас острое зрение. Впрочем, если вам не удалось решить эту головоломку, не огорчайтесь и попробуйте еще раз, или посмотрите на правильный ответ.

Правильный ответ — где спряталась лягушка

Обратите внимание на картины, которые расположены на стене над кроватью девочки. Особенно посмотрите именно на ту, которая висит прямо над ребенком. На картине изображена не только гора, дерево и кусты, но и, собственно, лягушка, которая хитро замаскировалась среди кустов.

Найденная лягушка в комнате девочки. Фото: TimesNow

Напомним, мы писали о непростой оптической головоломке, в которой нужно отыскать маленькую птичку.

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