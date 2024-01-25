Складна задачка на інтелект — знайдіть приховане число 997 за 10 секунд

Оптична ілюзія, в якій потрібно знайти число 997. Фото: FreshersLIVE

Якщо ви хочете покращити гостроту свого зору, для цього цього існують спеціальні оптичні ілюзії. Пропонуємо вам вирішити одну дуже цікаву, але досить нелегку загадку, в якій потрібно відшукати певне число за конкретний проміжок часу.

Головоломку представляє FreshersLIVE.

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Оптична ілюзія — знайдіть число 997 серед великої кількості цифр за десять секунд

Перед вами є картинка, на якій ви можете побачити велику кількість абсолютно різних цифр. Постарайтеся серед них відшукати число 997, але зробити це потрібно лише за десять секунд. Ця нелегка задачка покаже, як можна легко розвинути гостроту свого зору.

Ретельно подивіться на це зображення і проскануйте очима розташування всіх цих цифр. Але варто зазначити, що число 997 може бути заховане не у рядок або стовпчик, а зовсім інакше. Саме це і є складним моментом цієї нелегкої гри-головоломки.

Тож, якщо ви готові прийняти цей виклик, радимо вам відкласти всі свої справи, прибрати те, що може відволікати вашу увагу, і протерти свої очі, щоб краще бачити цифри. Не забудьте встановити таймер на десять секунд. Бажаємо успіхів!

Оптична ілюзія на пошук числа 997. Фото: FreshersLIVE

Якщо вам вдалося відшукати число 997 серед цих цифр, це означає, що ви вмієте швидко розпізнавати потрібні числа і маєте гострий зір. Але у тому випадку, якщо вам не вдалося розв’язати цю задачку, а на таймері вже минуло десять секунд, не засмучуйтеся і ознайомтеся з відповіддю.

Правильна відповідь на оптичну ілюзію

Ретельно подивіться на ліву частину цієї картинки і зверніть увагу не на стовпчик і рядок, а на діагональ. Саме у такому порядку ви й знайдете число 997 — цифра дев’ять зображена у синьому кружечку, інша дев’ять — у зеленому, а ось цифра сім розташована у фіолетовому кружечку.

Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото: FreshersLIVE

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