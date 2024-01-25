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Де ж заховалося число 997 — знайдіть його за 10 секунд

25 січня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Складна задачка на інтелект — знайдіть приховане число 997 за 10 секунд
Оптична ілюзія, в якій потрібно знайти число 997. Фото: FreshersLIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви хочете покращити гостроту свого зору, для цього цього існують спеціальні оптичні ілюзії. Пропонуємо вам вирішити одну дуже цікаву, але досить нелегку загадку, в якій потрібно відшукати певне число за конкретний проміжок часу.

Головоломку представляє FreshersLIVE.

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Оптична ілюзія — знайдіть число 997 серед великої кількості цифр за десять секунд

Перед вами є картинка, на якій ви можете побачити велику кількість абсолютно різних цифр. Постарайтеся серед них відшукати число 997, але зробити це потрібно лише за десять секунд. Ця нелегка задачка покаже, як можна легко розвинути гостроту свого зору.

Ретельно подивіться на це зображення і проскануйте очима розташування всіх цих цифр. Але варто зазначити, що число 997 може бути заховане не у рядок або стовпчик, а зовсім інакше. Саме це і є складним моментом цієї нелегкої гри-головоломки.

Тож, якщо ви готові прийняти цей виклик, радимо вам відкласти всі свої справи, прибрати те, що може відволікати вашу увагу, і протерти свої очі, щоб краще бачити цифри. Не забудьте встановити таймер на десять секунд. Бажаємо успіхів!

Оптическая иллюзия на поиск числа 997
Оптична ілюзія на пошук числа 997. Фото: FreshersLIVE

Якщо вам вдалося відшукати число 997 серед цих цифр, це означає, що ви вмієте швидко розпізнавати потрібні числа і маєте гострий зір. Але у тому випадку, якщо вам не вдалося розв’язати цю задачку, а на таймері вже минуло десять секунд, не засмучуйтеся і ознайомтеся з відповіддю.

Правильна відповідь на оптичну ілюзію

Ретельно подивіться на ліву частину цієї картинки і зверніть увагу не на стовпчик і рядок, а на діагональ. Саме у такому порядку ви й знайдете число 997 — цифра дев’ять зображена у синьому кружечку, інша дев’ять — у зеленому, а ось цифра сім розташована у фіолетовому кружечку.

Правильный ответ на оптическую иллюзию
Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото: FreshersLIVE

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну ілюзію, в якій потрібно відшукати коней у лісі. 

Раніше ми розповідали про яскраву оптичну головоломку, в якій треба знайти черевик у хлопчачій кімнаті. 

Також ми повідомляли про оптичну ілюзію, в якій потрібно знайти маленького горобця на фото з бізоном.

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
задача

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