Сложная задача на интеллект — найдите спрятанное число 997 за 10 секунд

Оптическая иллюзия, в которой нужно найти число 997. Фото: FreshersLIVE

Если вы хотите улучшить остроту своего зрения, для этого существуют специальные оптические иллюзии. Предлагаем вам решить одну очень интересную, но довольно нелегкую загадку, в которой нужно отыскать определенное число за конкретный промежуток времени.

Головоломку представляет FreshersLIVE.

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Оптическая иллюзия — найдите число 997 среди большого количества цифр за десять секунд

Перед вами есть картинка, на которой вы можете увидеть большое количество совершенно разных цифр. Постарайтесь среди них найти число 997, но сделать это нужно всего за десять секунд. Эта нелегкая задачка покажет, как можно просто развить остроту собственного зрения.

Тщательно посмотрите на это изображение и просканируйте глазами расположение всех этих цифр. Но стоит отметить, что число 997 может быть спрятано не в строчке или столбце, а совсем иначе. Именно это и есть сложный момент этой нелегкой игры-головоломки.

Итак, если вы готовы принять этот вызов, советуем отложить все свои дела, убрать то, что может отвлекать ваше внимание, и протереть свои глаза, чтобы лучше видеть цифры. Не забудьте установить таймер на десять секунд. Желаем успехов!

Оптическая иллюзия на поиск числа 997. Фото: FreshersLIVE

Если вам удалось найти число 997 среди этих цифр, это означает, что вы умеете быстро распознавать нужные числа и имеете острое зрение. Но в том случае, если вам не удалось решить эту задачку, а на таймере уже прошло десять секунд, не огорчайтесь и ознакомьтесь с ответом.

Правильный ответ на оптическую иллюзию

Тщательно посмотрите на левую часть этой картинки и обратите внимание не на столбик и строчку, а на диагональ. Именно в таком порядке вы найдете число 997 — цифра девять изображена в синем кружочке, другая девять — в зеленом, а вот цифра семь расположена в фиолетовом кружочке.

Правильный ответ на оптическую иллюзию. Фото: FreshersLIVE

Напомним, мы писали об интересной оптической иллюзии, в которой нужно найти двух лошадей в лесу.

Раньше мы рассказывали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти ботинок в мальчишеской комнате.

Также мы сообщали об оптической иллюзии, в которой нужно найти маленького воробья на фото с бизоном.