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День Іоана Богослова 2024 — чому не можна міняти постіль та різати овочі у свято

7 травня 2024 23:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День апостола Іоана Богослова 2024 — що не можна робити та як провести свято
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вже у цю середу, 8 травня, українські православні віряни вшановують пам'ять апостола Іоана Богослова, який є одним із найулюбленіших учнів Ісуса Христа та автором Євангелія та Апокаліпсису — єдиної пророчої книги Нового Завіту. 

Новини.LIVE розповідає, чим прославився апостол, які існують важливі заборони та традиції у День Іоана Богослова. 

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День Іоанна Богослова — які діяння прославили святого 

Його життя вважається повним загадок. Та деякі відомості все ж дійшли до наших днів. Так, Іоанн Богослов народився в I столітті в Галілеї (Ізраїль).

Він став один з учнів Ісуса Христа, якого Спаситель особливо поважав та любив. Апостол був свідком багатьох чудес Сина Божого. 

Головна спадщина Іоанна Богослова — це Євангеліє. Переказ свідчить, що перед тим, як почати диктувати книгу учню, апостол три дні молився на вершині гори.

Також Іоанну було дароване Одкровення, яке отримало назву Одкровення Іоанна Богослова, або Апокаліпсис — книга Нового Заповіту, що містить пророцтва про кінець світу. Саме у цьому рукописі описано чотирьох вершників апокаліпсиса, сімох ангелів із сурмами, сім знамень і лих, появу й загибель антихриста, а також поразки диявола й початок царства Христа.

Також Іоанн Богослов став єдиним апостолом, який не загинув насильницькою смертю. Він пішов з життя загадковим чином. За переказами, саме 8 травня святий зібрав своїх учнів, заліз у могилу та наказав засипати її землею.

Учні послухалися, але за кілька днів повернулися й розкопали місце поховання. Проте, воно виявилося порожнім. 

 

Що відомо про апостола Іоанна Богослова
Ікона апостола Іоанна Богослова. Фото: google.com

Святий Іоанн Богослов — у чому допомагає

Християни часто звертаються із молитвою до святого. У Іоанна Богослова просять здоров'я, добробуту для себе і близьких, подружнього щастя. 

Особливо апостола шанують письменники, копірайтери, редактори та видавці, яким він допомагає бути натхненними та розвивати талант. Мандрівникам він допомагає не звернути з наміченого шляху та захищає від усіляких бід.

А ще Іоанн є покровителем школярів і студентів, які просять його про допомогу перед іспитами.

Молитва до Іоанна Богослова

Якщо у свято немає можливості піти до храму, то можна помолитися вдома і попросити у святого заступництва та відпущення гріхів.

 

Що необхідно зробити у День Іоанна Богослова 8 травня 

Цього дня варто відвідати церкву, поставити свічки за здоров'я та щиро помолитися. Пожертвувати гроші або ж допомогти нужденним, теж буде благим ділом. 

Свято Іоанна Богослова, за народними прикметами, вважається сприятливим днем для подорожей. Якщо поїхати у далеку поїздку, можна знайти своє щастя.

У 8 травня дозволяється працювати та проводити роботи у саду та на городі. Жінки старалися висадити огірки, адже за повір'ями на Івана Довгого (так в народі називали День Іоанна Богослова) овоч обов’язково виросте довгим та соковитим. 

Також наші предки у це свято пекли пироги, які не їли, а виносили за село і роздавали перехожим. Вважалося, що такі дії допоможуть залучити у дім добробут та щастя. 

Крім того, пиріг з кисломолочним сиром готували для того, хто хворіє. А дівчата на виданні пекли спеціальні пироги, які виставляли на віконце. Вважалося, що своїм запахом вони повинні були залучити нареченого.

 

Що необхідно зробити у День Іоанна Богослова 8 травня
Господині випікають пироги. Фото: google.com

День Іоанна Богослова 8 травня — що не можна робити 

Наші предки вірили, що у свято Івана Богослова не можна:

  • нарізати овочі — тоді врожай цього року буде поганий;
  • відпускати гостей з порожніми руками — у будинку господаря рік не буде ладу і розуміння;
  • змінювати постільну білизну, струшувати, збивати подушки — можна витрусити сімейне щастя;
  • хвалитися грошима;
  • давати у борг;
  • сваритися;
  • лихословити;
  • бажати іншим зла. 

 

День Іоанна Богослова 8 травня — що не можна робити
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Які існують прикмети у День Іоанна Богослова 8 травня

Народні прикмети на 8 травня:

  • Якщо на Іоанна Богослова день дощовий, буде багатий грибний сезон.
  • Місяць 8 травня вкритий серпанком — скоро погода зіпсується.
  • Якщо у свято квітне черемха — час сіяти пшеницю.
  • Небо ввечері забарвлюється в червоний колір — погода найближчими днями буде хорошою.
  • Якщо небо червоне вранці 8 травня — слід чекати дощу. 

Раніше ми писали, коли в Україні віряни будуть відзначати Різдво Івана Предтечі 2024 року.

Нагадаємо, ми розповідали, коли українці відзначають Трійцю 2024 року.

Також радимо дізнатися, коли хрестити дитину 2024 року, щоб захистити від зла і подарувати щасливу долю. 

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