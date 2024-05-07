День апостола Иоанна Богослова 2024 — что нельзя делать и как провести праздник

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Уже в эту среду, 8 мая, украинские православные верующие чтят память апостола Иоанна Богослова, который является одним из самых любимых учеников Иисуса Христа и автором Евангелия и Апокалипсиса — единственной пророческой книги Нового Завета.

Новини.LIVE рассказывает, чем прославился апостол, какие существуют важные запреты и традиции в День Иоанна Богослова.

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Его жизнь считается полной загадок. Но некоторые сведения все же дошли до наших дней. Так, Иоанн Богослов родился в I веке в Галилее (Израиль).

Он стал одним из учеников Иисуса Христа, которого Спаситель особенно уважал и любил. Апостол был свидетелем многих чудес Сына Божия.

Главное наследие Иоанна Богослова — это Евангелие. Предание свидетельствует, что перед тем, как начать диктовать книгу ученику, апостол три дня молился на вершине горы.

Также Иоанну было даровано Откровение, которое получило название Откровения Иоанна Богослова, или Апокалипсис — книга Нового Завета, содержащая пророчества о конце света. Именно в этой рукописи описаны четыре всадника апокалипсиса, семь ангелов с сурмами, семь знамений и бедствий, появление и гибель антихриста, а также поражение дьявола и начало царства Христа.

Также Иоанн Богослов стал единственным апостолом, не погибшим насильственной смертью. Он ушел из жизни загадочным образом. По преданию именно 8 мая святой собрал своих учеников, залез в могилу и приказал засыпать ее землей.

Ученики послушались, но через несколько дней вернулись и раскопали место захоронения. Однако оно оказалось пустым.

Икона апостола Иоанна Богослова. Фото: google.com

Святой Иоанн Богослов — в чем помогает

Христиане часто обращаются с молитвой к святому. У Иоанна Богослова просят здоровья, благополучия для себя и близких, супружеского счастья.

Особенно апостола уважают писатели, копирайтеры, редакторы и издатели, которым он помогает быть вдохновенными и развивать талант. Путешественникам он помогает не свернуть с намеченного пути и защищает от всяческих бед.

А еще Иоанн является покровителем школьников и студентов, которые просят его о помощи перед экзаменами.

Молитва к Иоанну Богослову

Если в праздник нет возможности пойти в храм, то можно помолиться дома и попросить у святого покровительства и отпущения грехов.

Что необходимо сделать в День Иоанна Богослова 8 мая

В этот день стоит посетить церковь, поставить свечи за здоровье и помолиться. Пожертвовать деньги или помочь нуждающимся тоже будет благим делом.

Праздник Иоанна Богослова, по народным приметам, считается благоприятным днем для путешествий. Если уехать в дальнюю поездку, можно обрести свое счастье.

8 мая разрешается работать и проводить работы в саду и огороде. Женщины старались высадить огурцы, ведь по поверьям на Ивана Длинного (так в народе называли День Иоанна Богослова) овощ обязательно вырастет длинным и сочным.

Также наши предки в этот праздник пекли пироги, которые не ели, а выносили за село и раздавали прохожим. Считалось, что такие действия помогут привлечь в дом благополучие и счастье.

Кроме того, пирог с кисломолочным сыром готовили для болеющего. А молодые девушки пекли специальные пироги, которые выставляли на окошко. Считалось, что своим запахом они должны были привлечь жениха.

Хозяйки выпекают пироги. Фото: google.com

День Иоанна Богослова 8 мая — что нельзя делать

Наши предки верили, что в праздник Ивана Богослова нельзя:

нарезать овощи — тогда урожай в этом году будет плохой;

отпускать гостей с пустыми руками — в доме хозяина год не будет порядка и понимания;

менять постельное белье, встряхивать, сбивать подушки — можно вытряхнуть семейное счастье;

хвастаться деньгами;

давать в долг;

ссориться;

злословить;

желать другим зла.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Какие существуют приметы в День Иоанна Богослова 8 мая

Народные приметы на 8 мая:

Если на Иоанна Богослова день дождливый, то будет богатый грибной сезон.

Луна 8 мая покрыта дымкой — скоро погода испортится.

Если в праздник цветет черемуха — пора сеять пшеницу.

Небо вечером окрашивается в красный цвет — погода в ближайшие дни будет хорошей.

Если небо красное утром 8 мая — следует ожидать дождя.

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