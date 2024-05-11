День Кирила і Мефодія 11 травня 2024 — головні заборони, прикмети та традиції

Скульптура апостолів Кирила та Мефодія у Чехії. Фото: depositphotos.com

У цю суботу, 11 травня, за новим церковним календарем українські православні віряни вшановують пам'ять рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, а також християнського священномученика Мокія Амфіпольского. В народі день прозвали Мокія Мокрого. У цю ж дату в Україні встановлено свято День слов'янської писемності та культури.

Новини.LIVE розповідає історію дати 11 травня, що не можна робити у цей день, а також які існують важливі традиції та прикмети.

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День Кирила та Мефодія 11 травня — що сталося цього дня

Відповідно до церковних переказів, які дійшли до наших днів, брати Кирило та Мефодій народилися в XIX столітті в Солуні (Греція) у забезпеченій родині християн.

Проте, ще в юності вони прийняли рішення залишили мирське та податися у монастир на Олімп. Там вони вивчили слов'янську мову, а пізніше створили кирилицю — слов'янський алфавіт. Святі були першими перекладачами богослужбових книг слов'янською мовою та активно розповсюджували світом свою абетку та мову.

Святі вважаються покровителями учнів і студентів, а також усім, кому наука дається нелегко. У святих просять допомоги в навчанні й дарувати знання.

Святі апостоли Кирило та Мефодій. Фото: google.com

Що не можна робити у День Кирила та Мефодія

У свято 11 травня існують певні заборони, який варто дотримуватися, щоб уникнути усілякого лиха. Так, за народними віруваннями, цього дня не можна:

купатися в озерах чи річках;

садити щось на городі — рослини поб'є град й урожаю не буде або ж робота буде нанівець;

робити великі покупки;

незаміжнім дівчатам підмітати або мити підлогу — можна "вимести", "вимити" усіх наречених;

комусь давати гроші, інші речі з дому — до будинку прийде бідність;

стригти волосся та нігті — до нещастя;

надягати чорне — до невдачі.

Які є важливі традиції та звичаї 11 травня

У народі 11 травня отримав назву Мокій Мокрий, оскільки цього дня найчастіше йшли дощі. Наші предки дуже боялися граду, який міг залишити їх без врожаю.

Також молоді дівчата на Мокія плели великі вінки з трав. Його робили таким великим, щоб пропустити через все тіло. Після вінок запускали в воду, загадуючи ім'я майбутнього чоловіка. За старих часів вірили, що вінок підхоплять русалки та приведуть дівчатам наречених на берег.

Дівчата біля річки у вінках. Фото: google.com

Що стосується сьогодення, то до початку повномасштабного вторгнення росії, у День Кирила та Мефодія в Україні організовували просвітницькі та культурні заходи, науково-практичні конференції, зустрічі з читачами в бібліотеках, концерти та фестивалі, присвячені українській мові та культурі.

Варто зауважити, що цьогорічне свято 11 травня збіглося зі Світлою суботою — заключний день великоднього тижня. Серед вірян заведено цього дня відвідувати церкву, де священнослужителі роздають артос — особливий хліб, освячений у перший день Великодня, символ невидимої присутності Господа і вічного життя.

Також варто поставити свічку за своє здоров'я та рідних й помолитися святим Кирилу та Мефодію.

Освячений церковний хліб артос. Фото: google.com

Народні прикмети та повір'я у День Кирила та Мефодія 11 травня

Яка погода на День Мокія Мокрого, таким буде усе літо.

Якщо 11 травня на небі з'явилася веселка — до вітряного червня.

Вранці на Мокія стелиться туман — погода погіршиться.

Якщо цього дня йде дощ, то він буде йти ще 40 днів.

Якщо сьогодні багряний схід сонця — чекайте на грозове літо.

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