День Кирилла и Мефодия 11 мая 2024 года — главные запреты, приметы и традиции

Скульптура апостолов Кирилла и Мефодия в Чехии. Фото: depositphotos.com

В эту субботу, 11 мая, по новому церковному календарю украинские православные верующие чтят память равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, а также христианского священномученика Мокия Амфипольского. В народе день прозвали Мокия Мокрого. В эту же дату в Украине был установлен праздник День славянской письменности и культуры.

Новини.LIVE рассказывает историю даты 11 мая, что нельзя делать в этот день, а также какие существуют важные традиции и приметы.

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День Кирилла и Мефодия 11 мая — что произошло в этот день

Согласно церковным преданиям, дошедшим до наших дней, братья Кирилл и Мефодий родились в XIX веке в Солуне (Греция) в обеспеченной семье христиан.

Однако еще в юности они приняли решение оставить мирское и отправиться в монастырь на Олимп. Там они выучили славянский язык, а позже создали кириллицу — славянский алфавит. Святые были первыми переводчиками богослужебных книг на славянском языке и активно распространяли миром свой алфавит и язык.

Святые считаются покровителями школьников и студентов, а также всем, кому наука дается нелегко. У святых просят помощи в учебе и просят даровать знания.

Святые апостолы Кирилл и Мефодий. Фото: google.com

Что нельзя делать в День Кирилла и Мефодия

В праздник 11 мая существуют определенные запреты, которые следует соблюдать, чтобы избежать всяческих бед. Так, по народным верованиям, в этот день нельзя:

купаться в озерах или реках;

сажать что-то на огороде — растения побьет град и урожая не будет или работа будет насмарку;

совершать большие покупки;

незамужним девушкам подметать или мыть пол — можно "вымести", "вымыть" всех женихов;

кому-то давать деньги, другие вещи из дома — в дом придет бедность;

стричь волосы и ногти — к несчастью;

надевать черное — к неудаче.

Какие важные традиции и обычаи 11 мая

В народе 11 мая получил название Мокий Мокрый, поскольку в этот день чаще всего шли дожди. Наши предки очень боялись града, который мог оставить их без урожая.

Также молодые девушки на Мокия плели большие венки из трав. Его делали таким большим, чтобы пропустить все тело. После венок запускали в воду, загадывая имя будущего мужчины. В старину верили, что венок подхватят русалки и приведут девушкам жениха на берег.

Девушка возле реки в венках. Фото: google.com

Что касается сегодняшнего дня, то до начала полномасштабного вторжения россии в День Кирилла и Мефодия в Украине организовывали просветительские и культурные мероприятия, научно-практические конференции, встречи с читателями в библиотеках, концерты и фестивали, посвященные украинскому языку и культуре.

Стоит отметить, что нынешний праздник 11 мая совпал со Светлой субботой — заключительный день пасхальной недели. Среди верующих принято в этот день посещать церковь, где священнослужители раздают артос — особый хлеб, освященный в первый день Пасхи, символ невидимого присутствия Господа и вечной жизни.

Также стоит поставить свечу за свое здоровье и родных и помолиться святым Кириллу и Мефодию.

Освященный церковный хлеб артос. Фото: google.com

Народные приметы и поверья в День Кирилла и Мефодия 11 мая

Какая погода на День Мокия Мокрого, таковым будет все лето.

Если 11 мая на небе появилась радуга — к ветреному июню.

Утром на Мокия стелется туман — погода ухудшится.

Если в этот день идет дождь, то он будет идти еще 40 дней.

Если сегодня багровый восход — ждите грозового лета.

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