День Миколи Чудотворця 9 травня 2024 — що не можна робити та як зустріти свято

Вірянка у церкві біля ікони Миколи Чудотворця. Фото: google.com

У цей четвер, 9 травня, за новим стилем українські віряни відзначають День Миколи Чудотворця. Цього дня церква згадує перенесення мощей святого з Мир Лікійських в Барі 1087 року. У народі ж ця дата отримала назву Свято Миколи весняного.

Новини.LIVE розповідає, що у жодному разі не можна робити в День Миколи Чудотворця та які існують українські традиції і звичаї.

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Що відомо про Миколу Чудотворця та особливу дату 9 травня

Святий Микола Чудотворець вважається одним з найбільш шанованих і праведних в православ'ї святих. Він є покровителем сиріт, моряків, мандрівників і бідняків.

Помер святий 19 грудня 345 року. А похований був у Соборному храмі, що розташовувався в місті Мира Лікійська. Згодом його тіло почало виділяти мир — особливе масло, яке зцілювало хвороби.

Проте, одного разу на місто напали мусульмани. Мощі Чудотворця було вирішено таємно вивезти. За переказами, впродовж усього шляху відбувалися чудеса.

З того часу святого Миколая почали вшановувати в церковному календарі двічі — 6 грудня та 9 травня (за старим стилем 19 грудня та 22 травня). А в народі з'явилася інша назва цього дня — Микола "весняний" або "літній".

Микола Чудотворець. Фото: УНІАН

Микола Весняний 9 травня — українські традиції та обряди

Звичайно, серед вірян заведено цього дня відвідувати службу у церкві, звертатися до святого з молитвою. Миколая Чудотворця можна просити про зцілення, здоров'я для себе та своїх близьких, миру, щасливої дороги подорожнім.

В народі ж існувало чимало традицій, пов'язаних з цим святом. Цікаво, що багато з них залишилися нам у спадок від предків-язичників.

Так, до прикладу весняного Миколу вважали покровителем коней. Тому з 9 травня коні переходили на харчування травою. Перед тим як вигнати худобу на пасовище, її обов'язково кропили святою водою.

За табуном мали доглядати молоді неодружені хлопці. При цьому їм готували особливе частування на час відповідальної справи. Вночі хлопці їли здобні пироги з кашею. В цю ніч ніколи не спали. До хлопців приєднувалися дівчата, і починалися гуляння. Молодь розводила багаття на галявинах. Співали пісні та влаштовували танці.

Також існувала традиція їздити верхи на коні в полі, щоб "коней не мучила нечиста сила".

Вже зі сходом Сонця було заведено вмитися росою. Вважалося, що так можна цілий рік бути міцним та здоровим.

На відміну від інших християнських свят, робота сьогодні не забороняється і навіть заохочується. Можна працювати на городі та в саду. Перед тим як узятися до праці, читали змови на родючість ґрунту і хороші врожаї. Починався посів пшениці, вівса, гречки.

Також для настання дощів проводили особливий обряд: на вулицю ставили порожній глечик і примовляли змову з проханням наповнити посудину дощовою водою.

На Поділлі та Київщині існувала цікава традиція проводити "заздравні обіди" (на здоров'я всіх членів родини). Називали їх у народі "нікольщина".

Українське село. Фото: pinterest.com

Що не можна робити у День Миколи Чудотворця 9 травня

Цього дня обов'язково дотримуються певних заборон, щоб уникнути лиха та неприємностей.

Найголовніша заборона у свято — не можна у жодному разі відмовляти у допомозі, інакше буде терпіти злидні й нещастя сім років поспіль.

Також на Миколу весняного не можна:

займатися рукоділлям;

стригти волосся;

ображати дітей і відмовляти їм;

сваритися;

лаятися;

зловживання алкоголем;

брати до рук гострі предмети;

не віддавати борг.

Віряни у церкві. Фото: pomisna.info

Народні повір’я, пов’язані зі святом Миколая Чудотворця 9 травня

День Миколи Чудотворця пов’язаний із багатьма прикметами, які допомагають людям у житті:

Якщо на Миколу весняного квітне вільха — час садити гречку та інші злаки.

До 9 травня черемха не зацвіла — урожай пшениці буде мізерним.

Бджоли далеко від вулика полетіли — до ясної та сухої погоди найближчими днями.

Якщо на Миколу у вікно залетів жук — до удачі.

Якщо у Свято Миколи Чудотворця на болоті "розкричалися" жаби — урожай цього року буде хороший.

На Миколу весняного пішов дощ — до соковитої трави для коней і багатого врожаю.

Жаби по березі болота стрибають — слід чекати дощів.

Жаба на 9 травня прискакала до порога — в будинку щастя буде.

Посуха на Миколу — літо буде спекотним, без дощів.

Зірвати квітку "братки" на свято 9 травня — дощ покликати.

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