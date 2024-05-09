День Николая Чудотворца 9 мая 2024 — что нельзя делать и как встретить праздник

Верующая в церкви у иконы Николая Чудотворца. Фото: google.com

В этот четверг, 9 мая, по новому стилю украинские верующие отмечают День Николая Чудотворца. В этот день церковь вспоминает перенесение мощей святого из Мир Ликийских в Баре в 1087 году. В народе эта дата получила название Праздник Николая весеннего.

Новини.LIVE рассказывает, что ни в коем случае нельзя делать в День Николая Чудотворца и какие существуют украинские традиции и обычаи.

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Что известно о Николае Чудотворце и особой дате 9 мая

Святой Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых и праведных в православии святых. Он является покровителем сирот, моряков, путешественников и бедняков.

Умер святой 19 декабря 345 года. Похоронен был в Соборном храме, который располагался в городе Мира Ликийская. Впоследствии его тело начало выделять мир — особое масло, исцеляющее болезни.

Однако однажды на город напали мусульмане. Мощи Чудотворца было решено тайно увезти. По преданию, на протяжении всего пути совершались чудеса.

С того времени святого Николая начали чествовать в церковном календаре дважды — 6 декабря и 9 мая (по старому стилю 19 декабря и 22 мая). А в народе появилось другое название этого дня — Николай "весенний" или "летний".

Николай Чудотворец. Фото: УНИАН

Николай Весенний 9 мая — украинские традиции и обряды

Конечно, среди верующих принято в этот день посещать службу в церкви, обращаться к святому с молитвой. Николая Чудотворца можно просить об исцелении, здоровье для себя и своих близких, мира, счастливого пути путешественникам.

В народе же было немало традиций, связанных с этим праздником. Интересно, что многие из них остались нам по наследству от предков-язычников.

Так, например весеннего Николая считали покровителем лошадей. Поэтому с 9 мая лошади переходили на питание травой. Перед тем как выгнать скот на пастбище, его обязательно кропили святой водой.

За табуном должны были присматривать молодые парни. При этом им готовили особое угощение на время ответственного дела. Ночью ребята ели сдобные пироги с кашей. В эту ночь никогда не спали. К ребятам присоединялись девушки и начинались гуляния. Молодежь разводила костры на лужайках. Пели песни и устраивали танцы.

Также существовала традиция ездить верхом на коне в поле, чтобы "лошадей не мучила нечистая сила".

Уже с восходом Солнца было принято умыться росой. Считалось, что так можно круглый год быть крепким и здоровым.

В отличие от других христианских праздников работа сегодня не запрещается и даже поощряется. Можно работать на огороде и в саду. Перед тем как приступить к труду, читали заговоры на плодородие почвы и хорошие урожаи. Начинался посев пшеницы, овса, гречки.

Также для наступления дождей проводили особый обряд: на улицу ставили пустой кувшин и приговаривали сговор с просьбой наполнить сосуд дождевой водой.

На Подолье и Киевской области существовала интересная традиция проводить "заздравные обеды" (на здоровье всех членов семьи). Называли их в народе "никольщина".

Украинская деревня. Фото: pinterest.com

Что нельзя делать в День Николая Чудотворца 9 мая

В этот день обязательно соблюдают определенные запреты, чтобы избежать бед и неприятностей.

Самый главный запрет на праздник — нельзя ни в коем случае отказывать в помощи, иначе будете терпеть нищету и несчастье семь лет подряд.

Также на Николая весеннего нельзя:

заниматься рукоделием;

стричь волосы;

оскорблять детей и отказывать им;

ссориться;

ругаться;

злоупотребление алкоголем;

брать в руки острые предметы;

не отдавать долг.

Верующие в церкви. Фото: pomisna.info

Народные поверья, связанные с праздником Николая Чудотворца 9 мая

День Николая Чудотворца связан со многими приметами, помогающими людям в жизни:

Если на Николая весеннего цветет ольха — пора сажать гречку и другие злаки.

До 9 мая черемуха не зацвела — урожай пшеницы будет скудным.

Пчелы вдали от улья полетели — в ясную и сухую погоду в ближайшие дни.

Если на Николая в окно залетел жук — к удаче.

Если на Праздник Николая Чудотворца на болоте "раскричались" лягушки — урожай в этом году будет хорошим.

На Николая весеннего пошел дождь — к сочной траве для лошадей и богатому урожаю.

Лягушки по берегу болота прыгают — следует ожидать дождей.

Лягушка на 9 мая прискакала к порогу — в доме счастья будет.

Засуха на Николая — лето будет жарким, без дождей.

Сорвать цветок "братки" на праздник 9 мая — дождь позвать.

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