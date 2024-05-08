З Днем ангела Івана 2024 — душевні листівки та привітання до свята 8 травня

Дитина з мамою у церкві. Фото: google.com

У цю середу, 8 травня, за новим церковним календарем свої іменини відзначають чоловіки на ім'я Іван. Адже саме цього дня православна церква вшановує апостола Іоана Богослова — найулюбленішого учня Ісуса Христа та автора Євангеліє.

Новини.LIVE пропонує найкращі побажання для іменинників у прозі, віршах та листівках з Днем ангела Івана 2024 року.

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Привітання з Днем ангела Івана 8 травня у прозі

Вітаю з іменинами, Іване! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він у всьому допомагав та захищав на всьому життєвому шляху.

***

Іване, з Днем ангела! Бажаю тобі пишатися тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки. Нехай янгол-охоронець оберігає та в усьому допомагає.

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Вітаю з Днем ангела, Ваня! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим!

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Ванюша, вітаю з іменинами! Нехай життя дарує тобі тільки яскраві моменти та посмішки. Бажаю, щоб ангел-охоронець оберігав тебе від усіх негараздів.

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Бажаю, щоб твій ангел не полишав тебе, щоб у домі твоєму завжди панували щастя, любов і розуміння. Нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди! З Днем ангела!

***

Вітаю тебе, Ваню, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах. Щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

***

Вітаю з Днем Ангела, Ваня! Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі сонячних днів, радості в житті й любові.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела, Іван! Хай в житті тебе чекає щастя та удача, хай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро кохає і робить добрі справи!

Дитина у костюмі ангела. Фото: istockphoto.com

День ангела Івана 8 травня — красиві та щирі вірші українською мовою

Сьогодні, цієї погожої днини,

Святкують Івани свої іменини!

Це свято приємне, хороше для всіх,

Бо кожен вітає Іванів своїх!

І я тебе щиро сьогодні вітаю,

Наснаги й здоров’я міцного бажаю,

Хай буде твій настрій чудовим завжди,

Життєвою стежкою впевнено йди!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Тож зі святом я вітаю

Щастя й радості бажаю,

Хай тебе цінують люди

І життя чудовим буде!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

З Днем ангела Івана!

***

Бажаю, Іване, хай Ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійсняє твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця — любові!

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Щоб Івану весело жилося

І хотілося й моглося.

Було де і було з ким,

Було як і було чим.

З Днем ангела!

***

Іване, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

***

З днем Ангела ми тебе, Іване, вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішив,

З кожним днем тільки гарнішав!

***

Грошей, кохання і квартири,

Щоб усі тебе любили,

Не хворіти, не кричати

Лиш кохати і кохати,

З іменинами, Іване!

***

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг —

Все, Іване, все — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

З Днем ангела Івана 2024 року — привітання у листівках

Привітання з Днем ангела Івана 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Івана 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Івана 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Івана 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Івана 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Івана 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Івана

Раніше ми розповідали, хто святкуватиме іменини у травні 2024 року та як назвати дитину за святцями.

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