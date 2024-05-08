С Днем ангела Иоанна 2024 — открытки и поздравления к празднику 8 мая

Ребенок с матерью в церкви. Фото: google.com

В эту среду, 8 мая, по новому церковному календарю свои именины отмечают мужчины по имени Иван. Ведь именно в этот день православная церковь чтит апостола Иоанна Богослова — любимого ученика Иисуса Христа и автора Евангелия.

Новини.LIVE предлагает самые лучшие пожелания для именинников в прозе, стихах и открытках с Днем ангела Ивана 2024 года.

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Поздравление с Днем ангела Ивана 8 мая в прозе

Поздравляю с именинами, Иван! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он всем помогал и защищал на всем жизненном пути.

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Иван, с Днем ангела! Желаю тебе гордиться тем именем, которое подарили тебе твои родители. Пусть ангел-хранитель оберегает и во всем помогает.

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Поздравляю с Днем ангела, Ваня! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее!

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Ванюша, поздравляю с именинами! Пусть жизнь дарит тебе только яркие моменты и улыбки. Желаю, чтобы ангел-хранитель оберегал тебя от всех невзгод.

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Желаю, чтобы твой ангел не оставлял тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди! С Днем ангела!

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Поздравляю тебя, Ваня, с днем Ангела и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах. Чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и удача.

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Поздравляю с Днем Ангела, Ваня! Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе солнечных дней, радости жизни и любви.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела, Иван! Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть твоя душа радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела!

Ребенок в костюме ангела. Фото: istockphoto.com

День ангела Ивана 8 мая — красивые и искренние стихи на украинском языке

Сьогодні, цієї погожої днини,

Святкують Івани свої іменини!

Це свято приємне, хороше для всіх,

Бо кожен вітає Іванів своїх!

І я тебе щиро сьогодні вітаю,

Наснаги й здоров’я міцного бажаю,

Хай буде твій настрій чудовим завжди,

Життєвою стежкою впевнено йди!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Тож зі святом я вітаю

Щастя й радості бажаю,

Хай тебе цінують люди

І життя чудовим буде!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

З Днем ангела Івана!

***

Бажаю, Іване, хай Ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійсняє твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця — любові!

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Щоб Івану весело жилося

І хотілося й моглося.

Було де і було з ким,

Було як і було чим.

З Днем ангела!

***

Іване, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

***

З днем Ангела ми тебе, Іване, вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішив,

З кожним днем тільки гарнішав!

***

Грошей, кохання і квартири,

Щоб усі тебе любили,

Не хворіти, не кричати

Лиш кохати і кохати,

З іменинами, Іване!

***

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг —

Все, Іване, все — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

С Днем ангела Ивана 2024 года — поздравления в открытках

Поздравление с Днем ангела Ивана 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Ивана 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Ивана 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Ивана 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Ивана 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Ивана 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Ивана

Ранее мы рассказывали, кто будет праздновать именины в мае 2024 и как назвать ребенка за святцами.

Напомним, мы писали, когда крестить ребенка в 2024 году, чтобы защитить от зла и подарить счастливую судьбу.

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