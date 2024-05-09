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День святого Миколая 9 травня — сильні молитви та красиві привітання зі святом

9 травня 2024 05:46
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем Миколи Чудотворця 9 травня — сильні молитви, привітання, листівки і картинки
Свято Миколая Чудотворця навесні. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

9 травня православні віряни відзначають День святого Миколая Чудотворця — одного з найшанованіших святих. Він заслужив славу та шану за нескінченні благодіяння і чудеса, подані стражденному людству. А у народі травневе свято прозвали Микола весняний або Микола літній. 

Новини.LIVE пропонує красиву та щиру добірку листівок, привітань у прозі та віршах до Свята Миколая Чудотворця 2024 року. А також ділимося сильними молитвами до святого. 

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День Миколи Чудотворця 9 травня — красиві привітання у прозі 

Щиро вітаю тебе з Днем Миколая Чудотворця! Нехай святий подарує міцне здоров'я та безмежне щастя, захищає від лиха та ворогів. 

***

З Днем Святого Миколая! Бажаю миру, душевної краси, достатку, радості, любові та щастя. 

***

У це особливе весняне свято бажаю, щоб святий Миколай Чудотворець захищав від будь-яких недуг, від будь-яких негод, від будь-яких бід. Нехай цей день подарує багато посмішок, багато подарунків, багато чудес! Зі святом!

***

Від душі тобі бажаю, щоб у це особливе свято святий Миколай приніс мішок щастя. Нехай у серці панує гармонія, а у душі — мир та спокій. Зі святом!

***

Нехай у ваше життя увійде удача, а будинок буде багатий і щасливий! Добрих вам помислів і справ! З Днем Миколая весняного!

***

Нехай великий Чудотворець Миколай принесе у твоє життя добро, світло і любов. Нехай він збереже тебе, де б ти не був. Бажаю, щоб твоє життя завжди було наповнене сенсом, успіхом і добробутом. Зі святом!

 

День Миколи Чудотворця 9 травня — красиві привітання
Свято Миколи Чудотворця у церкві. Фото: google.com

Привітання на свято Миколи Чудотворця 9 травня у віршах українською мовою

Вітаю тебе з літнім Миколаєм!
Хай буде все в житті прекрасно,
Всі перепони подолаєм
І в домі завжди буде ясно!

***

День весняного Миколая
Принесе нам щастя, знаю.
Нехай в біді не залишає,
І завжди оберігає.
З днем ​​Святого Миколая!
Друг мій, я тебе вітаю.

***

В ці дні чекаємо чудес,
Які прийдуть до нас з небес.
Один із днів я точно знаю —
Це день святого Миколая.
Хай Миколай тобі сповна,
Подарує щастя та добра.
Хай дасть тобі надію й ласку,
Щоб ти попав в чарівну казку.

***

Із днем святого Миколая
Я вас вітаю від душі!
Від серця я добра бажаю,
Яскравих радісних подій!
Хай Микола принесе у хату
Здоров'я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!

Свято Миколи Чудотворця 9 травня — яскраві та оригінальні листівки до свята

Привітання в День святого Миколая 2024 року
Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE
Свято Миколи Чудотворця 2024 — красиві листівки з побажаннями
Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE
Привітання на Миколу Літнього 2024 року
Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE
Листівки-вітання в День Миколая Чудотворця 9 травня 2024 року
Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE
З Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня – листівки та картинки 2024 року
Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE

Сильні та чудодійні молитви до святого Миколая Чудотворця

Молитва до Миколи Чудотворця про здійснення бажання

"Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, Амінь".

Молитва до Святого Миколая для захисту

"О всеблагий отче наш, Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спаси їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо".

Молитва Миколаю Чудотворцю про зцілення від хвороби

"О всесвятий Миколай, угоднику неабиякий Господній, теплий наш заступнику, і скрізь у скорботах швидкий помічник, допоможи мені, грішному й похмурому, в сьогоденному житті, вмоли Господа Бога, дарувати мені залишення всіх моїх гріхів і наприкінці душі моєї допоможи мені окаянному, благай Господа Бога всієї істоти Творця, визволити мене повітряних поневірянь і вічної муки, нехай завжди прославляю Отця, і Сина, і Святого Духа, і твоє милостиве предстання, нині та повсякчас, і на віки. Амінь".

Відеопривітання з Днем Миколи Чудотворця 2024 року 

 

 

Раніше ми писали, коли в Україні віряни будуть відзначати Різдво Івана Предтечі 2024 року.

Нагадаємо, ми розповідали, коли українці відзначають Трійцю 2024 року.

Також радимо дізнатися, коли хрестити дитину 2024 року, щоб захистити від зла і подарувати щасливу долю. 

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листівки
Микола Чудотворець

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