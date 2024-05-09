З Днем Миколи Чудотворця 9 травня — сильні молитви, привітання, листівки і картинки

Свято Миколая Чудотворця навесні. Колаж: Новини.LIVE

9 травня православні віряни відзначають День святого Миколая Чудотворця — одного з найшанованіших святих. Він заслужив славу та шану за нескінченні благодіяння і чудеса, подані стражденному людству. А у народі травневе свято прозвали Микола весняний або Микола літній.

Новини.LIVE пропонує красиву та щиру добірку листівок, привітань у прозі та віршах до Свята Миколая Чудотворця 2024 року. А також ділимося сильними молитвами до святого.

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День Миколи Чудотворця 9 травня — красиві привітання у прозі

Щиро вітаю тебе з Днем Миколая Чудотворця! Нехай святий подарує міцне здоров'я та безмежне щастя, захищає від лиха та ворогів.

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З Днем Святого Миколая! Бажаю миру, душевної краси, достатку, радості, любові та щастя.

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У це особливе весняне свято бажаю, щоб святий Миколай Чудотворець захищав від будь-яких недуг, від будь-яких негод, від будь-яких бід. Нехай цей день подарує багато посмішок, багато подарунків, багато чудес! Зі святом!

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Від душі тобі бажаю, щоб у це особливе свято святий Миколай приніс мішок щастя. Нехай у серці панує гармонія, а у душі — мир та спокій. Зі святом!

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Нехай у ваше життя увійде удача, а будинок буде багатий і щасливий! Добрих вам помислів і справ! З Днем Миколая весняного!

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Нехай великий Чудотворець Миколай принесе у твоє життя добро, світло і любов. Нехай він збереже тебе, де б ти не був. Бажаю, щоб твоє життя завжди було наповнене сенсом, успіхом і добробутом. Зі святом!

Свято Миколи Чудотворця у церкві. Фото: google.com

Привітання на свято Миколи Чудотворця 9 травня у віршах українською мовою

Вітаю тебе з літнім Миколаєм!

Хай буде все в житті прекрасно,

Всі перепони подолаєм

І в домі завжди буде ясно!

***

День весняного Миколая

Принесе нам щастя, знаю.

Нехай в біді не залишає,

І завжди оберігає.

З днем ​​Святого Миколая!

Друг мій, я тебе вітаю.

***

В ці дні чекаємо чудес,

Які прийдуть до нас з небес.

Один із днів я точно знаю —

Це день святого Миколая.

Хай Миколай тобі сповна,

Подарує щастя та добра.

Хай дасть тобі надію й ласку,

Щоб ти попав в чарівну казку.

***

Із днем святого Миколая

Я вас вітаю від душі!

Від серця я добра бажаю,

Яскравих радісних подій!

Хай Микола принесе у хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

Свято Миколи Чудотворця 9 травня — яскраві та оригінальні листівки до свята

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая Чудотворця 9 травня. Фото: Новини.LIVE

Сильні та чудодійні молитви до святого Миколая Чудотворця

Молитва до Миколи Чудотворця про здійснення бажання

"Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, Амінь".

Молитва до Святого Миколая для захисту

"О всеблагий отче наш, Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спаси їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо".

Молитва Миколаю Чудотворцю про зцілення від хвороби

"О всесвятий Миколай, угоднику неабиякий Господній, теплий наш заступнику, і скрізь у скорботах швидкий помічник, допоможи мені, грішному й похмурому, в сьогоденному житті, вмоли Господа Бога, дарувати мені залишення всіх моїх гріхів і наприкінці душі моєї допоможи мені окаянному, благай Господа Бога всієї істоти Творця, визволити мене повітряних поневірянь і вічної муки, нехай завжди прославляю Отця, і Сина, і Святого Духа, і твоє милостиве предстання, нині та повсякчас, і на віки. Амінь".

Відеопривітання з Днем Миколи Чудотворця 2024 року

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