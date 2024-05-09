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День святого Николая 9 мая — сильные молитвы и красивые поздравления с праздником

9 мая 2024 05:46
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем Николая Чудотворца 9 мая — сильные молитвы, поздравления, открытки и картинки
Праздник Николая Чудотворца весной. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

9 мая православные верующие отмечают День святого Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых. Он заслужил славу и почитание за бесконечные благодеяния и чудеса, поданные страждущему человечеству. А в народе майский праздник прозвали Николай весенний или Николай летний.

Новини.LIVE предлагает красивую и искреннюю подборку открыток, поздравлений в прозе и стихах к Празднику Николая Чудотворца 2024 года. А также делимся сильными молитвами к святому.

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День Николая Чудотворца 9 мая — красивые поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем Николая Чудотворца! Пусть святой подарит крепкое здоровье и безграничное счастье, защищает от бед и врагов.

***

С Днем Святого Николая! Желаю мира, душевной красоты, радости, любви и счастья.

***

В этот особый весенний праздник желаю, чтобы святой Николай Чудотворец защищал от любых недугов, от любых невзгод, от любых бед. Пусть этот день подарит много улыбок, много подарков, много чудес! С праздником!

***

От души тебе желаю, чтобы в этот особый праздник святой Николай принес мешок счастья. Пусть в сердце царит гармония, а в душе мир и покой. С праздником!

***

Пусть в вашу жизнь войдет удача, а дом будет богат и счастлив! Добрых вам помыслов и дел! С Днем Николая весеннего!

***

Пусть великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пусть он сбережет тебя, где бы ты ни был. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена смыслом, успехом и благополучием. С праздником!

 

День Николая Чудотворца 9 мая — красивые поздравления
Праздник Николая Чудотворца в церкви. Фото: google.com

Поздравление на праздник Николая Чудотворца 9 мая в стихах на украинском языке

Вітаю тебе з літнім Миколаєм!
Хай буде все в житті прекрасно,
Всі перепони подолаєм
І в домі завжди буде ясно!

***

День весняного Миколая
Принесе нам щастя, знаю.
Нехай в біді не залишає,
І завжди оберігає.
З днем ​​Святого Миколая!
Друг мій, я тебе вітаю.

***

В ці дні чекаємо чудес,
Які прийдуть до нас з небес.
Один із днів я точно знаю —
Це день святого Миколая.
Хай Миколай тобі сповна,
Подарує щастя та добра.
Хай дасть тобі надію й ласку,
Щоб ти попав в чарівну казку.

***

Із днем святого Миколая
Я вас вітаю від душі!
Від серця я добра бажаю,
Яскравих радісних подій!
Хай Микола принесе у хату
Здоров'я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!

Праздник Николая Чудотворца 9 мая — яркие и оригинальные открытки к празднику

Поздравление в День святого Николая 2024 года
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 9 мая. Фото: Новини.LIVE
Праздник Николая Чудотворца 2024 — красивые открытки с пожеланиями
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 9 мая. Фото: Новини.LIVE
Поздравление на Николая Летнего 2024 года
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 9 мая. Фото: Новини.LIVE
Открытки-поздравления в День Николая Чудотворца 9 мая 2024 года
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 9 мая. Фото: Новини.LIVE
С Днем Святого Николая Чудотворца 9 мая – открытки и картинки 2024 года
Поздравление с Днем Святого Николая Чудотворца 9 мая. Фото: Новини.LIVE

Сильные и чудодейственные молитвы к святому Николаю Чудотворцу

Молитва к Николаю Чудотворцу об осуществлении желания

"Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что во благо желающих исполни своей милостью. Если плохое хочу, отверни беду. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, Аминь".

Молитва к Святому Николаю для защиты

"О всеблагий отец наш, Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и искренней молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков. Украину нашу и всякую христианскую страну, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения, наступления чужестранцев и народных мятежей, междоусобицы; от голода, поветрия, потопа, огня, меча и наглой смерти всякого человека защиты. И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спаси их от гнева царского и казни смертной, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем".

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении от болезни

"О пресвятой Николай, угодник недюжинный Господень, теплый наш покровитель, и везде в скорбях скорый помощник, помоги мне, грешной и мрачной, в настоящей жизни, умоли Господа Бога, даровать мне оставление всех моих грехов и в конце души моей Бога всего существа Творца, избавить меня от воздушных скитаний и вечной муки, пусть всегда прославляю Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое восстание, и ныне, и присно, и во веки. Аминь".

Видеопоздравления с Днем Николая Чудотворца 2024 года

 

 

Ранее мы писали, когда в Украине верующие будут отмечать Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

Напомним, мы рассказывали, когда украинцы отмечают Троицу в 2024 году.

Также советуем узнать, когда крестить ребенка в 2024 году, чтобы защитить от зла ​​и подарить счастливую судьбу.

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