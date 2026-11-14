Жінка з дітьми купує продукти в магазині. Фото: Pinterest

Сьогодні полиці магазинів заставлені йогуртами на будь-який смак. Та ще кілька десятиліть тому молочний десерт мав зовсім інший вигляд. А його назву мало хто впізнає тепер.

Новини.LIVE розповідає, який молочний десерт був популярний у Радянському Союзі й чому він зник.

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Що їли в СРСР замість сучасного йогурту

Йдеться про гянджлик — кисломолочний десерт з Азербайджанської РСР. Його назва в перекладі з азербайджанської означає "молодість". Особливу популярність продукт здобув у 1960–1980-х роках.

За смаком він нагадував щось середнє між густим фруктовим йогуртом і солодкою сметаною. Він мав ніжну консистенцію, приємну кислинку та виразну фруктову солодкість. Гянджлик можна було їсти ложкою, подавати до млинців, намащувати на хліб або просто смакувати як самостійний десерт. Завдяки солодкому смаку він особливо подобався дітям.

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З чого готували гянджлик

Секрет смаколика полягав у доволі жирній молочній основі. Для його приготування використовували незбиране молоко та вершки. Жирність становила аж 9%.

Процес виробництва мав кілька особливостей:

молоко та вершки нагрівали приблизно до 85–87°C;

охолоджували до 38–40°C та додавали молочнокислу закваску;

залишали сквашуватися на шість-сім годин, доки суміш не загусне;

додавали фруктовий сироп, ретельно перемішували й охолоджували;

готовий гянджлик, попри сметаноподібну консистенцію, розливали у скляні пляшки.

Сироп становив приблизно десяту частину молочної суміші. Використовували різні смаки, зокрема вишневий, малиновий, абрикосовий та айвовий. За потреби додавали ще й цукор.

Виробництво молочної продукції. Фото: milkiland.ua

Чому гянджлик зник із магазинів

З часом десерт зник зі звичного асортименту молочної продукції. А після розпаду СРСР ринок почав стрімко змінюватися. У продажу з'явилося значно більше фруктових йогуртів із різноманітними наповнювачами. Імовірно, конкуренція з новими продуктами та зміни у виробництві сприяли поступовому зникненню гянджлика.

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