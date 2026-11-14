Женщина с детьми покупает продукты в магазине. Фото: Pinterest

Сегодня полки магазинов завалены йогуртами на любой вкус. А еще несколько десятилетий назад этот молочный десерт выглядел совсем иначе. И его название сейчас мало кто узнает.

Новини.LIVE рассказывают, какой молочный десерт был популярен в Советском Союзе и почему он исчез.

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Что ели в СССР вместо современного йогурта

Речь идет о гянджлике — кисломолочном десерте из Азербайджанской ССР. Его название в переводе с азербайджанского означает "молодость". Особую популярность продукт приобрел в 1960–1980-х годах.

По вкусу он напоминал нечто среднее между густым фруктовым йогуртом и сладкой сметаной. У него была нежная консистенция, приятная кислинка и выраженная фруктовая сладость. Гянджлик можно было есть ложкой, подавать к блинчикам, намазывать на хлеб или просто наслаждаться как самостоятельный десерт. Благодаря сладкому вкусу он особенно нравился детям.

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Из чего готовили гянджлик

Секрет лакомства заключался в довольно жирной молочной основе. Для его приготовления использовали цельное молоко и сливки. Жирность составляла целых 9%.

Процесс производства имел несколько особенностей:

молоко и сливки нагревали примерно до 85–87 °C;

охлаждали до 38–40 °C и добавляли молочнокислую закваску;

оставляли сквашиваться на шесть-семь часов, пока смесь не загустеет;

добавляли фруктовый сироп, тщательно перемешивали и охлаждали;

готовый гянджлик, несмотря на сметаноподобную консистенцию, разливали в стеклянные бутылки.

Сироп составлял примерно десятую часть молочной смеси. Использовали различные вкусы, в частности вишневый, малиновый, абрикосовый и айвовый. При необходимости добавляли еще и сахар.

Производство молочной продукции. Фото: milkiland.ua

Почему гянджлик исчез из магазинов

Со временем десерт исчез из привычного ассортимента молочной продукции. А после распада СССР рынок начал стремительно меняться. В продаже появилось значительно больше фруктовых йогуртов с разнообразными наполнителями. Вероятно, конкуренция со стороны новых продуктов и изменения в производстве способствовали постепенному исчезновению гянджлика.

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