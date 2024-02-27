Яскрава, але важка загадка для людей із зором орла — знайдіть дивний апельсин за 7 секунд

Оптична головоломка, в якій потрібно знайти дивний апельсин. Фото ілюстративне: УНІАН

Різні яскраві загадки створені для того, щоб перевірити, чи наділила людину природа надзвичайними здібностями. Якщо вам хочеться перевірити, чи вмієте ви бачити те, що не можуть бачити звичайні люди, пропонуємо вам вирішити одну непросту загадку.

Головоломку запропонував "УНІАН".

Оптична головоломка — знайдіть дивний апельсин за сім секунд

Перед вами яскрава картинка, на якій зображена велика кількість неймовірно апетитних апельсинів. Всі вони розрізані навпіл, а біля половинок лежить декілька часточок. Проте, є один апельсин, який дещо відрізняється від інших через те, що має інший вигляд.

Ось вам, власне, і потрібно відшукати такий апельсин, щоб зрозуміти, чим же він відрізняється. Але цю задачку ускладнює той факт, що знайти дивний фрукт вам потрібно лише за сім секунд. Тільки так вам вдасться довести собі, чи дійсно ви є кмітливою людиною.

Якщо ви готові починати вирішувати цю непросту задачку, пропонуємо вам зробити декілька простих речей. По-перше, сфокусуйте свою увагу тільки на цій картинці та приберіть все зайве навколо себе. А по-друге, встановіть таймер на сім секунд і протріть очі, якщо це необхідно. Отже, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Якщо вам вдалося розв’язати цю задачу, вітаємо, ви впоралися і вже точно вважаєтеся кмітливою людиною. Якщо ви не змогли знайти дивний фрукт, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз, або ж ви можете подивитися на правильну відповідь.

Правильна відповідь — який апельсин дивний

Уважно подивіться на п’ятий рядок зверху і на сьомий стовпчик зліва, і саме там ви і побачите потрібний фрукт. Справа в тому, що цей апельсин вважається дивним через те, що в розрізі не видно його "серцевини".

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

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