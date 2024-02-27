Яркая, но тяжелая загадка для людей со зрением орла — найдите странный апельсин за 7 секунд

Оптическая головоломка, в которой нужно найти странный апельсин. Фото иллюстративное: УНИАН

Разные яркие загадки созданы для того, чтобы проверить, наделила ли человека природа чрезвычайными способностями. Если вам хочется проверить, умеете ли вы видеть то, что не могут видеть обычные люди, предлагаем вам решить одну непростую загадку.

Головоломку предложил "УНИАН".

Оптическая головоломка — найдите странный апельсин за семь секунд

Перед вами яркая картинка, на которой изображено большое количество невероятно аппетитных апельсинов. Все они разрезаны пополам, а у половинок лежит несколько долек. Однако, есть один апельсин, который несколько отличается от других из-за того, что имеет другой вид.

Вот вам, собственно, и нужно найти такой апельсин, чтобы понять, чем же он отличается. Но эту задачу усложняет тот факт, что найти странный фрукт вам нужно всего за семь секунд. Только так вам удастся доказать себе, действительно ли вы сообразительный человек.

Если вы готовы начинать решать эту сложную задачу, предлагаем вам сделать несколько простых вещей. Во-первых, сфокусируйте свое внимание только на этой картинке и уберите все лишнее вокруг себя. А во-вторых, установите таймер на семь секунд и протрите глаза, если необходимо. Итак, желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Если вам удалось решить эту задачу, поздравляем, вы справились и уж точно считаетесь сообразительным человеком. Если вы не смогли найти странный фрукт, не огорчайтесь и попробуйте еще раз, или вы можете посмотреть на правильный ответ.

Правильный ответ — какой апельсин странный

Внимательно посмотрите на пятую строчку сверху и на седьмой столбик слева, и именно там вы и увидите нужный фрукт. Дело в том, что этот апельсин считается странным из-за того, что в разрезе не видно его "сердцевины".

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о сложной головоломке, в которой нужно найти пять бутылок с распылителем.

Раньше мы рассказывали о яркой оптической головоломке, где нужно отыскать морковку.

Также мы сообщали о непростой оптической головоломке, в которой нужно отыскать очки.