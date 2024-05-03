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Готуємося до Великодня 2024 — які продукти обов'язково слід освятити в церкві

3 травня 2024 07:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що слід святити на Великдень 2024 — список дозволених святкових продуктів
Великодній кошик з паскою та крашанками. Фото: Волинська служба новин
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

До світлого свята Великодня залишаються лічені дні. 2024 року Світле Христове Воскресіння православні українці відзначатимуть 5 травня. Традиційно на свято віряни освячуватимуть великодні кошики з усілякими смаколиками. Проте, до святкової корзинки не можна покласти абищо.  

Новини.LIVE розповідає, які продукти обов'язково освячують на Великдень та що вони символізують. 

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Що освячують на Великдень — перелік дозволених та важливих продуктів

До приготування великоднього кошика слід поставитися відповідально. Традиційно до освячення у церкві збирають: 

  • церковні свічки;
  • вишитий рушник (за відсутності можна взяти інший, головне, щоб він був чистий та бажано новий);
  • паску;
  • писанки та крашанки;
  • сало;
  • м'ясо;
  • масло;
  • молоко, сир, твердий сир (ці продукти за бажанням також дозволяється класти у великодній кошик);
  • хрін (вже натертий або корінь);
  • сіль (освячену сіль заведено використовувати потроху, впродовж усього року);
  • пляшечку води;
  • вино (за бажанням). 

 

Що освячують на Великдень — перелік дозволених та важливих продуктів
Великодній кошик. Фото: depositphotos.com

Що символізують продукти на Великдень 

Вищевикладений список складений не випадково, адже кожен продукт на Великдень має своє символічне значення:

  • яйця — життя та відродження;
  • паска — символ Воскресіння та Небесного Царства;
  • молочні продукти — жертовність Господа;
  • сіль — достаток;
  • хрін — здоров'я, довголіття та сила духу. 

А от м'ясо заведено освячувати, оскільки воно було забороненим під час Великого посту, який закінчується з настанням Великодня. Зазвичай це холодні м'ясні закуски, ковбаса, чи буженина, адже їх готують до свята напередодні. 

 

Що символізують продукти на Великдень
Прикрашений великодній кошик. Фото: Волинська служба новин 

Як прикрасити кошик на Великдень

Традиційно на свято використовують плетені кошики. Найчастіше їх прикрашають за допомогою вишитих рушників, якими прикривають великодні страви, 

Проте, кошик можна зробити ще святковішим та оригінальнішим, додавши трохи кольорових стрічок або мережива. Доволі часто як прикрасу використовують різноманітні квіти, зелень як живі, так і штучні або ж сухоцвіти. 

 

Раніше ми писали, які продукти категорично не можна святити на Великдень та чому. 

Нагадаємо, ми розповідали, звідки взялася традиція освячувати у церкві паски та писанки. 

Також радимо дізнатися, чим відрізняються писанки від крашанок та які ще бувають великодні яйця в Україні.

продукти
традиції
церква
поради
Великдень-2024
великодній кошик

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