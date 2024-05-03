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Готовимся к Пасхе 2024 — какие продукты обязательно следует освятить в церкви

3 мая 2024 07:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что следует святить на Пасху 2024 — список разрешенных праздничных продуктов
Пасхальная корзина с куличом и крашанками. Фото: Волинська служба новин
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

До светлого праздника Пасхи остаются считанные дни. В 2024 году Светлое Христово Воскресение православные украинцы будут отмечать 5 мая. Традиционно на праздник верующие будут освящать пасхальные корзины со всяческими вкусностями. Однако в праздничную корзинку нельзя положить что угодно.

Новини.LIVE рассказывает, какие продукты обязательно освящают на Пасху и что они символизируют.

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Что освящают на Пасху — перечень разрешенных и важных продуктов

К приготовлению пасхальной корзины следует отнестись ответственно. Традиционно к освящению в церкви собирают:

  • церковные свечи;
  • вышитое полотенце (при отсутствии можно взять другое, главное, чтобы оно было чистым и желательно новым);
  • кулич;
  • писанки и крашанки;
  • сало;
  • мясо;
  • масло;
  • молоко, творог, твердый сыр (эти продукты по желанию также разрешается класть в пасхальную корзину);
  • хрен (уже натертый или корень);
  • соль (освященную соль принято использовать понемногу, на протяжении всего года);
  • бутылочку воды;
  • вино (по желанию).

 

Освящающие на Пасху — перечень разрешенных и важных продуктов
Пасхальная корзина. Фото: depositphotos.com

Что символизируют продукты на Пасху

Вышеизложенный список составлен не случайно, ведь каждый продукт на Пасху имеет свое символическое значение:

  • яйца — жизнь и возрождение;
  • кулич — символ Воскресения и Небесного Царства;
  • молочные продукты — жертвенность Господа;
  • соль — достаток;
  • хрен — здоровье, долголетие и сила духа.

А вот мясо принято освящать, поскольку оно было запрещено во время Великого поста, который заканчивается с наступлением Пасхи. Обычно это холодные мясные закуски, колбаса или буженина, ведь их готовят к празднику накануне.

 

Что символизируют продукты на Пасху
Украшенная пасхальная корзина. Фото: Волинська служба новин

Как украсить корзину на Пасху

Традиционно на праздник используют плетеные корзины. Чаще их украшают с помощью вышитых полотенец, которыми прикрывают пасхальные блюда.

Однако корзину можно сделать еще более праздничной и оригинальной, добавив немного цветных лент или кружева. Довольно часто как украшение используют разнообразные цветы, зелень как живые, так и искусственные или сухоцветы.

 

Ранее мы писали, какие продукты категорически нельзя святить на Пасху и почему.

Напомним, мы рассказывали, откуда взялась традиция освящать в церкви куличи и писанки.

Также советуем узнать, чем отличаются писанки от крашанок и какие еще бывают пасхальные яйца в Украине.

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традиции
церковь
советы
Пасха-2024
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