Что следует святить на Пасху 2024 — список разрешенных праздничных продуктов

Готовимся к Пасхе 2024 — какие продукты обязательно следует освятить в церкви
До светлого праздника Пасхи остаются считанные дни. В 2024 году Светлое Христово Воскресение православные украинцы будут отмечать 5 мая. Традиционно на праздник верующие будут освящать пасхальные корзины со всяческими вкусностями. Однако в праздничную корзинку нельзя положить что угодно.
Новини.LIVE рассказывает, какие продукты обязательно освящают на Пасху и что они символизируют.
Что освящают на Пасху — перечень разрешенных и важных продуктов
К приготовлению пасхальной корзины следует отнестись ответственно. Традиционно к освящению в церкви собирают:
- церковные свечи;
- вышитое полотенце (при отсутствии можно взять другое, главное, чтобы оно было чистым и желательно новым);
- кулич;
- писанки и крашанки;
- сало;
- мясо;
- масло;
- молоко, творог, твердый сыр (эти продукты по желанию также разрешается класть в пасхальную корзину);
- хрен (уже натертый или корень);
- соль (освященную соль принято использовать понемногу, на протяжении всего года);
- бутылочку воды;
- вино (по желанию).
Что символизируют продукты на Пасху
Вышеизложенный список составлен не случайно, ведь каждый продукт на Пасху имеет свое символическое значение:
- яйца — жизнь и возрождение;
- кулич — символ Воскресения и Небесного Царства;
- молочные продукты — жертвенность Господа;
- соль — достаток;
- хрен — здоровье, долголетие и сила духа.
А вот мясо принято освящать, поскольку оно было запрещено во время Великого поста, который заканчивается с наступлением Пасхи. Обычно это холодные мясные закуски, колбаса или буженина, ведь их готовят к празднику накануне.
Как украсить корзину на Пасху
Традиционно на праздник используют плетеные корзины. Чаще их украшают с помощью вышитых полотенец, которыми прикрывают пасхальные блюда.
Однако корзину можно сделать еще более праздничной и оригинальной, добавив немного цветных лент или кружева. Довольно часто как украшение используют разнообразные цветы, зелень как живые, так и искусственные или сухоцветы.
Ранее мы писали, какие продукты категорически нельзя святить на Пасху и почему.
Напомним, мы рассказывали, откуда взялась традиция освящать в церкви куличи и писанки.
Также советуем узнать, чем отличаются писанки от крашанок и какие еще бывают пасхальные яйца в Украине.
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