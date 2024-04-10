10 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Суспільне

Сьогодні, десятого квітня 2024 року, в церкві відзначають день пам’яті декількох святих мучеників. Варто знати, що це за день для всіх вірян, у що в давні часи вірили наші предки, що категорично не можна робити сьогодні і хто відзначає свої іменини у це свято.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Десятого квітня віряни в церкві вшановують пам’ять таких святих мучеників, як:

Терентій

Африкан

Максим

Помпій

Зінон

Олександр

Феодор

33 інших

Всі вони жили в Африці за часів правління імператора Фортуната, який одного разу почав ганятися за християнами. Коли схопили святих і вони помітили знаряддя для катувань, то багато хто відмовився від віри в Христа. Проте, ці мученики не зреклись віри, через що їм відрізали голови.

Мученики Терентій, Африкан, Максим, Помпій, Зінон, Олександр, Феодор і 33 інших. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 10 квітня

Предки в давні часи вірили, що вранішній туман і відсутність сонця вказують на дощ, а ясне небо — на щедрий врожай протягом року. Якщо на ліщині вже є "сережки", то морозів більше не буде, а ось якщо вночі у найвищому місці павутини сидять павуки, то, навпаки, слід чекати на можливі заморозки.

Що не можна робити 10 квітня: головні заборони

Цього дня краще не сваритися і не говорити поганих слів. До того ж, суворо заборонено розважатися, особливо, танцювати, і розпивати алкогольні напої.

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Свій День ангела сьогодні відзначають чоловіки, яких звати:

Терентій

Федір

Максим

Яків

Олександр

Талісманом іменинника цього дня є аметист. Наші предки в давнину вірили, що цей камінь фіолетово-червоного кольору здатний захистити свого власника від поганої енергії, нечистої сили та будь-яких бід.

Аметист, який є талісманом іменинника десятого квітня. Фото: Pinterest

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