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Яке сьогодні, 10 квітня, церковне свято — заборони, іменини

10 квітня 2024 05:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
10 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети
Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Суспільне
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, десятого квітня 2024 року, в церкві відзначають день пам’яті декількох святих мучеників. Варто знати, що це за день для всіх вірян, у що в давні часи вірили наші предки, що категорично не можна робити сьогодні і хто відзначає свої іменини у це свято.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Що сьогодні, 10 квітня, за церковне свято

Десятого квітня віряни в церкві вшановують пам’ять таких святих мучеників, як:

  • Терентій
  • Африкан
  • Максим
  • Помпій
  • Зінон
  • Олександр
  • Феодор
  • 33 інших

Всі вони жили в Африці за часів правління імператора Фортуната, який одного разу почав ганятися за християнами. Коли схопили святих і вони помітили знаряддя для катувань, то багато хто відмовився від віри в Христа. Проте, ці мученики не зреклись віри, через що їм відрізали голови.

Мученики Терентий, Африкан, Максим, Помпий, Зинон, Александр, Феодор и 33 других
Мученики Терентій, Африкан, Максим, Помпій, Зінон, Олександр, Феодор і 33 інших. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 10 квітня

Предки в давні часи вірили, що вранішній туман і відсутність сонця вказують на дощ, а ясне небо — на щедрий врожай протягом року. Якщо на ліщині вже є "сережки", то морозів більше не буде, а ось якщо вночі у найвищому місці павутини сидять павуки, то, навпаки, слід чекати на можливі заморозки.

Що не можна робити 10 квітня: головні заборони

Цього дня краще не сваритися і не говорити поганих слів. До того ж, суворо заборонено розважатися, особливо, танцювати, і розпивати алкогольні напої.

Іменини 10 квітня: як назвати дитину

Свій День ангела сьогодні відзначають чоловіки, яких звати:

  • Терентій
  • Федір
  • Максим
  • Яків
  • Олександр

Талісманом іменинника цього дня є аметист. Наші предки в давнину вірили, що цей камінь фіолетово-червоного кольору здатний захистити свого власника від поганої енергії, нечистої сили та будь-яких бід.

Аметист, являющийся талисманом именинника десятого апреля
Аметист, який є талісманом іменинника десятого квітня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свої іменини у квітні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, що святкуватимуть українці у квітні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які свята відзначатимуть віряни у квітні 2024 року.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

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