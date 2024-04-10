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Какой сегодня, 10 апреля, церковный праздник — запреты, именины

10 апреля 2024 05:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
10 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Суспільне
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, десятого апреля 2024 года, в церкви отмечают день памяти нескольких святых мучеников. Следует знать, что это за день для всех верующих, во что в давние времена верили наши предки, что категорически нельзя делать сегодня и кто отмечает свои именины в этот праздник.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Что сегодня, 10 апреля, за церковный праздник

Десятого апреля верующие в церкви чтят память таких святых мучеников, как:

  • Терентий
  • Африкан
  • Максим
  • Помпий
  • Зинон
  • Александр
  • Феодор
  • 33 других

Все они жили в Африке во времена правления императора Фортуната, который однажды начал гоняться за христианами. Когда схватили святых и они заметили орудие для пыток, многие отказались от веры во Христа. Однако, эти мученики не отреклись от веры, из-за чего им отрезали головы.

Мученики Терентий, Африкан, Максим, Помпий, Зинон, Александр, Феодор и 33 других
Мученики Терентий, Африкан, Максим, Помпий, Зинон, Александр, Феодор и 33 других. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 10 апреля

Предки в древние времена верили, что утренний туман и отсутствие солнца указывают на дождь, а ясное небо — на обильный урожай в течение года. Если на орешнике уже есть "серьги", то морозов больше не будет, а вот если ночью в самом высоком месте паутины сидят пауки, то, наоборот, следует ожидать возможных заморозков.

Что нельзя делать 10 апреля: главные запреты

В этот день лучше не ссориться и не говорить плохих слов. К тому же, строго запрещено развлекаться, особенно танцевать, и распивать алкогольные напитки.

Именины 10 апреля: как назвать ребенка

Свой День ангела сегодня отмечают мужчины, которых зовут:

  • Терентий
  • Федор
  • Максим
  • Яков
  • Александр

Талисманом именинника этого дня является аметист. Наши предки в древности верили, что этот камень фиолетово-красного цвета способен защитить своего владельца от плохой энергии, нечистой силы и любых бед.

Аметист, являющийся талисманом именинника 10 апреля
Аметист, являющийся талисманом именинника десятого апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в апреле 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что будут праздновать украинцы в апреле 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие праздники будут отмечать верующие в апреле 2024 года.

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