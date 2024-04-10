10 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Суспільне

Сегодня, десятого апреля 2024 года, в церкви отмечают день памяти нескольких святых мучеников. Следует знать, что это за день для всех верующих, во что в давние времена верили наши предки, что категорически нельзя делать сегодня и кто отмечает свои именины в этот праздник.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Десятого апреля верующие в церкви чтят память таких святых мучеников, как:

Терентий

Африкан

Максим

Помпий

Зинон

Александр

Феодор

33 других

Все они жили в Африке во времена правления императора Фортуната, который однажды начал гоняться за христианами. Когда схватили святых и они заметили орудие для пыток, многие отказались от веры во Христа. Однако, эти мученики не отреклись от веры, из-за чего им отрезали головы.

Мученики Терентий, Африкан, Максим, Помпий, Зинон, Александр, Феодор и 33 других. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 10 апреля

Предки в древние времена верили, что утренний туман и отсутствие солнца указывают на дождь, а ясное небо — на обильный урожай в течение года. Если на орешнике уже есть "серьги", то морозов больше не будет, а вот если ночью в самом высоком месте паутины сидят пауки, то, наоборот, следует ожидать возможных заморозков.

Что нельзя делать 10 апреля: главные запреты

В этот день лучше не ссориться и не говорить плохих слов. К тому же, строго запрещено развлекаться, особенно танцевать, и распивать алкогольные напитки.

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Свой День ангела сегодня отмечают мужчины, которых зовут:

Терентий

Федор

Максим

Яков

Александр

Талисманом именинника этого дня является аметист. Наши предки в древности верили, что этот камень фиолетово-красного цвета способен защитить своего владельца от плохой энергии, нечистой силы и любых бед.

Аметист, являющийся талисманом именинника десятого апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в апреле 2024 года.

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