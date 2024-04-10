10 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Какой сегодня, 10 апреля, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, десятого апреля 2024 года, в церкви отмечают день памяти нескольких святых мучеников. Следует знать, что это за день для всех верующих, во что в давние времена верили наши предки, что категорически нельзя делать сегодня и кто отмечает свои именины в этот праздник.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.
Что сегодня, 10 апреля, за церковный праздник
Десятого апреля верующие в церкви чтят память таких святых мучеников, как:
- Терентий
- Африкан
- Максим
- Помпий
- Зинон
- Александр
- Феодор
- 33 других
Все они жили в Африке во времена правления императора Фортуната, который однажды начал гоняться за христианами. Когда схватили святых и они заметили орудие для пыток, многие отказались от веры во Христа. Однако, эти мученики не отреклись от веры, из-за чего им отрезали головы.
Народные приметы 10 апреля
Предки в древние времена верили, что утренний туман и отсутствие солнца указывают на дождь, а ясное небо — на обильный урожай в течение года. Если на орешнике уже есть "серьги", то морозов больше не будет, а вот если ночью в самом высоком месте паутины сидят пауки, то, наоборот, следует ожидать возможных заморозков.
Что нельзя делать 10 апреля: главные запреты
В этот день лучше не ссориться и не говорить плохих слов. К тому же, строго запрещено развлекаться, особенно танцевать, и распивать алкогольные напитки.
Именины 10 апреля: как назвать ребенка
Свой День ангела сегодня отмечают мужчины, которых зовут:
- Терентий
- Федор
- Максим
- Яков
- Александр
Талисманом именинника этого дня является аметист. Наши предки в древности верили, что этот камень фиолетово-красного цвета способен защитить своего владельца от плохой энергии, нечистой силы и любых бед.
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