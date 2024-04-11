11 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Pinterest

Сьогодні, 11 квітня 2024 року, за церковним календарем — день пам’яті мученика Антипа. Слід знати, що це за свято для вірян, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити і хто цього дня святкує свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Що сьогодні, 11 квітня, за церковне свято

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять святого мученика Антипа, який був єпископом Пергамської церкви і навчався у святого Іоана Богослова. Роки життя Антипа прийшлися на період правління імператора Нерона, який ганявся за християнами.

Антип постійно в секреті від інших проводив служби і проповіді, за що його дорікали язичники. Одного разу вони так сильно розлютилися, що схопили чоловіка і кинули його до печі в храмі Артеміди. Проте, там він спокійно заснув і більше не прокинувся. Його тіло не загорілося, тому вночі його поховали християни.

Зображення священномученика Антипа. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети 11 квітня

Предки в давні часи вірили, що квіти на вербі свідчать про наближення тепла, а дощ — про маленький врожай грибів влітку. Якщо вранці небо трохи червоне, це означає, що навесні буде дощ і вітер. Якщо у цей день заморозок на вулиці, то ще цілий місяць буде холодно, а якщо джерела і струмки ожили, то буде великий врожай.

Що не можна робити 11 квітня: головні заборони

Сьогодні категорично не можна підвищувати тон, конфліктувати і говорити погані слова, а також рубати дерева, адже так можна накликати на себе біду. До того ж, не слід витрачати в цей день велику кількість води.

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Свій День ангела сьогодні відзначають чоловіки, яких звати:

Прохор

Петро

Микола

Іван

Яків

Талісманом іменинника 11 квітня є олександрит, якому з давніх часів приписували сильні магічні та цілющі властивості.

Олександрит, який є талісманом іменинника 11 квітня. Фото: Pinterest

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