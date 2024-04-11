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Какой сегодня, 11 апреля, церковный праздник — запреты, именины

11 апреля 2024 05:23
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
11 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 11 апреля 2024 года, по церковному календарю — день памяти мученика Антипа. Следует знать, что это праздник для верующих, какие существуют народные приметы, что категорически нельзя делать и кто в этот день празднует свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Что сегодня, 11 апреля, за церковный праздник

В этот день верующие в церкви чтят память святого мученика Антипа, который был епископом Пергамской церкви и учился у святого Иоанна Богослова. Годы жизни Антипа пришлись на период правления императора Нерона, который гонялся за христианами.

Антип постоянно в секрете от других проводил службы и проповеди, за что его упрекали язычники. Однажды они так сильно разозлились, что схватили мужчину и бросили его в печь в храме Артемиды. Однако, там он спокойно заснул и больше не проснулся. Его тело не загорелось, поэтому ночью его похоронили христиане.

Изображение священномученика Антипа
Изображение священномученика Антипа. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы 11 апреля

Предки в древние времена верили, что цветы на вербе свидетельствуют о приближении тепла, а дождь — про маленький урожай грибов летом. Если утром небо немного красное, значит весной будет дождь и ветер. Если в этот день заморозок на улице, то еще целый месяц будет холодно, а если родники и ручьи ожили, то будет большой урожай.

Что нельзя делать 11 апреля: главные запреты

Сегодня категорически нельзя повышать тон, конфликтовать и говорить плохие слова, а также рубить деревья, ведь так можно навлечь на себя беду. К тому же, не следует тратить в этот день большое количество воды.

Именины 11 апреля: как назвать ребенка

Свой День ангела сегодня отмечают мужчины, которых зовут:

  • Прохор
  • Петр
  • Николай
  • Иван
  • Яков

Талисманом именинника 11 апреля является александрит, которому с давних времен приписывали сильные магические и целебные свойства.

Александрит, который является талисманом именинника 11 апреля
Александрит, являющийся талисманом именинника 11 апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что люди будут праздновать в Украине в апреле 2024 года.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут в апреле 2024 года.

Также мы сообщали о том, что категорически запрещается делать в Собор Архангела Гавриила.

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