Яке сьогодні церковне свято 12 березня 2024 – що не можна робити в день пам’яті Феофана Сповідника

Багато вірян на службі в церкві. Фото: RT

Сьогодні, 12 березня, віряни у церкві шанують пам’ять преподобного Феофана Сповідника. Тому варто знати, що це за свято, які народні прикмети існують, що категорично не можна робити у цей день і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Яке церковне свято 12 березня

У цей день за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобного Феофана Сповідника, який народився у Константинополі. Коли Феофан був ще маленьким, він залишився сиротою, тому його навчав імператор Костянтин V Копронім.

Після того, як Феофан одружився, він став ченцем, тому зі своєю коханою жив у "чистому" шлюбі. Чоловік заснував монастир і протягом свого життя побудував ще три. Через те, що він не захотів стати однодумцем імператора, його відправили у заслання на острів Самофракія. Там його і не стало 815 року.

Зображення преподобного Феофана Сповідника. Фото ілюстративне: Pinterest

Які існують народні прикмети 12 березня

Предки в давнину спостерігали за природою навколо у цей день і вірили, що якщо піднімається туман, слід чекати на дощ, а якщо опускається, значить на небі визирне сонце. Якщо 12 березня надворі була справжня весна, слід очікувати на негоже літо.

Також предки вірили, що якщо у хліві голосно ірже кінь, у сім’ї буде справжнє щастя, а якщо на деревах з’явився іній, червень буде дощовим.

Що не можна робити 12 березня

У цей день категорично не можна лаятися і злитися, адже так можна накликати на себе нещастя. До того ж, сьогодні не слід виходити ввечері з дому і виносити сміття. Також у цей день категорично не рекомендується вживати алкогольні напої.

Компанія друзів, які п'ють червоне вино. Фото: Freepik

Хто святкує іменини 12 березня

У цей день свій день ангела святкують люди, яких звати:

Семен

Феофан

Григорій

Симеон

А ось щасливим каменем людини, яка народилися у цей день, вважається гранат. Це неймовірно красивий мінерал червоного відтінку, який дуже цінувався серед предків у давні часи. Тоді люди вважали, що гранат є символом розкоші і влади, тому його додавали на корони імператорів.

Гранат, який є символом іменинника 12 березня. Фото: Pinterest

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