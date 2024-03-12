Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Яке сьогодні, 12 березня, церковне свято — заборони, іменини arrow

Яке сьогодні, 12 березня, церковне свято — заборони, іменини

12 березня 2024 06:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні церковне свято 12 березня 2024 – що не можна робити в день пам’яті Феофана Сповідника
Багато вірян на службі в церкві. Фото: RT
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 12 березня, віряни у церкві шанують пам’ять преподобного Феофана Сповідника. Тому варто знати, що це за свято, які народні прикмети існують, що категорично не можна робити у цей день і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

Читайте також:

Яке церковне свято 12 березня

У цей день за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобного Феофана Сповідника, який народився у Константинополі. Коли Феофан був ще маленьким, він залишився сиротою, тому його навчав імператор Костянтин V Копронім.

Після того, як Феофан одружився, він став ченцем, тому зі своєю коханою жив у "чистому" шлюбі. Чоловік заснував монастир і протягом свого життя побудував ще три. Через те, що він не захотів стати однодумцем імператора, його відправили у заслання на острів Самофракія. Там його і не стало 815 року.

Изображение преподобного Феофана Исповедника
Зображення преподобного Феофана Сповідника. Фото ілюстративне: Pinterest

Які існують народні прикмети 12 березня

Предки в давнину спостерігали за природою навколо у цей день і вірили, що якщо піднімається туман, слід чекати на дощ, а якщо опускається, значить на небі визирне сонце. Якщо 12 березня надворі була справжня весна, слід очікувати на негоже літо. 

Також предки вірили, що якщо у хліві голосно ірже кінь, у сім’ї буде справжнє щастя, а якщо на деревах з’явився іній, червень буде дощовим.

Що не можна робити 12 березня

У цей день категорично не можна лаятися і злитися, адже так можна накликати на себе нещастя. До того ж, сьогодні не слід виходити ввечері з дому і виносити сміття. Також у цей день категорично не рекомендується вживати алкогольні напої.

Компания друзей, пьющих красное вино
Компанія друзів, які п'ють червоне вино. Фото: Freepik

Хто святкує іменини 12 березня

У цей день свій день ангела святкують люди, яких звати:

  • Семен
  • Феофан
  • Григорій
  • Симеон

А ось щасливим каменем людини, яка народилися у цей день, вважається гранат. Це неймовірно красивий мінерал червоного відтінку, який дуже цінувався серед предків у давні часи. Тоді люди вважали, що гранат є символом розкоші і влади, тому його додавали на корони імператорів.

Гранат, являющийся символом именинника 12 марта
Гранат, який є символом іменинника 12 березня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим категорично не потрібно займатися у Масницю. 

Раніше ми розповідали про те, хто святкує свої іменини у березні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які свята слід очікувати у березні 2024 року.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися