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Какой сегодня, 12 марта, церковный праздник — запреты, именины

12 марта 2024 06:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня церковный праздник 12 марта 2024 — что нельзя делать в день памяти Феофана Исповедника
Много верующих на службе в церкви. Фото: RT
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 12 марта, верующие в церкви чтят память преподобного Феофана Исповедника. Поэтому стоит знать, что это за праздник, какие приметы существуют, что категорически нельзя делать в этот день и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Какой церковный праздник 12 марта

В этот день по церковному календарю отмечается день памяти преподобного Феофана Исповедника, родившегося в Константинополе. Когда Феофан был еще маленьким, он остался сиротой, поэтому его обучал император Константин V Копроним.

После того, как Феофан женился, он стал монахом, поэтому со своей любимой жил в "чистом" браке. Мужчина основал монастырь и за свою жизнь построил еще три. Из-за того, что он не захотел стать единомышленником императора, его отправили в ссылку на остров Самофракия. Там его и не стало в 815 году.

Изображение преподобного Феофана Исповедника
Изображение преподобного Феофана Исповедника. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие существуют народные приметы 12 марта

Предки в древности наблюдали за природой вокруг в этот день и верили, что если поднимается туман, следует ждать дождя, а если опускается, значит на небе выглянет солнце. Если 12 марта на улице была настоящая весна, следует ожидать ненастное лето. 

Также предки верили, что если в хлеву громко ржет лошадь, в семье будет настоящее счастье, а если на деревьях появился иней, июнь будет дождливым.

Что нельзя делать 12 марта

В этот день категорически нельзя ругаться и злиться, так ведь можно навлечь на себя несчастье. К тому же, сегодня не следует выходить вечером из дома и выносить мусор. Также в этот день не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.

Компания друзей, пьющих красное вино
Компания друзей, пьющих красное вино. Фото: Freepik

Кто празднует именины 12 марта

В этот день свой день ангела празднуют люди, которых зовут:

  • Семен
  • Феофан
  • Григорий
  • Симеон

А вот счастливым камнем человека, родившегося в этот день, считается гранат. Это невероятно красивый минерал красного оттенка, который очень ценился среди предков в давние времена. Тогда люди считали, что гранат является символом роскоши и власти, поэтому его добавляли в короны императоров.

Гранат, являющийся символом именинника 12 марта
Гранат, являющийся символом именинника 12 марта. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем категорически не нужно заниматься в Масленицу.

Ранее мы рассказывали о том, кто отмечает свои именины в марте 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие праздники следует ожидать в марте 2024 года.

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именины
народные приметы
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