Какой сегодня церковный праздник 12 марта 2024 — что нельзя делать в день памяти Феофана Исповедника

Какой сегодня, 12 марта, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, 12 марта, верующие в церкви чтят память преподобного Феофана Исповедника. Поэтому стоит знать, что это за праздник, какие приметы существуют, что категорически нельзя делать в этот день и кто празднует свои именины.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.
Какой церковный праздник 12 марта
В этот день по церковному календарю отмечается день памяти преподобного Феофана Исповедника, родившегося в Константинополе. Когда Феофан был еще маленьким, он остался сиротой, поэтому его обучал император Константин V Копроним.
После того, как Феофан женился, он стал монахом, поэтому со своей любимой жил в "чистом" браке. Мужчина основал монастырь и за свою жизнь построил еще три. Из-за того, что он не захотел стать единомышленником императора, его отправили в ссылку на остров Самофракия. Там его и не стало в 815 году.
Какие существуют народные приметы 12 марта
Предки в древности наблюдали за природой вокруг в этот день и верили, что если поднимается туман, следует ждать дождя, а если опускается, значит на небе выглянет солнце. Если 12 марта на улице была настоящая весна, следует ожидать ненастное лето.
Также предки верили, что если в хлеву громко ржет лошадь, в семье будет настоящее счастье, а если на деревьях появился иней, июнь будет дождливым.
Что нельзя делать 12 марта
В этот день категорически нельзя ругаться и злиться, так ведь можно навлечь на себя несчастье. К тому же, сегодня не следует выходить вечером из дома и выносить мусор. Также в этот день не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.
Кто празднует именины 12 марта
В этот день свой день ангела празднуют люди, которых зовут:
- Семен
- Феофан
- Григорий
- Симеон
А вот счастливым камнем человека, родившегося в этот день, считается гранат. Это невероятно красивый минерал красного оттенка, который очень ценился среди предков в давние времена. Тогда люди считали, что гранат является символом роскоши и власти, поэтому его добавляли в короны императоров.
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