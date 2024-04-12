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Яке сьогодні, 12 квітня, церковне свято — заборони, іменини

12 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
12 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети
Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Радіо Свобода
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 12 квітня 2024 року, в церковному календарі — день пам’яті Василія сповідника, єпископа Парийського. Варто знати, що це за свято для вірян, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити і хто святкує свої іменини сьогодні.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Що сьогодні, 12 квітня, за церковне свято

Віряни сьогодні вшановують пам’ять сповідника Василія, єпископа Парийського, який жив у VIII столітті. Одного разу жителі міста Парій поставили його єпископом на кафедру, проте, несподівано виникла іконоборча єресь, яку чоловік не підтримав.

У місті скликали Вселенський собор, де підписали документ на знищення всіх ікон. Чоловік намагався заборонити єретикам це робити, за що його жорстоко покарали.

Исповедник Василий, епископ Парийский
Сповідник Василій, єпископ Парийський. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 12 квітня

Предки в давнину вірили, що тепла суха погода в цей день вказує на щедрий урожай фруктів влітку, а ось сильний вітер — на вітер влітку. Якщо у цей день несподівано вдарив мороз, це означає, що врожай пшениці буде великим. 

Також предки вірили, що дуже пухнаста верба свідчить про те, що більше не слід чекати на холоди, а велика кількість павутини вказує на спекотне і сухе літо.

Що не можна робити 12 квітня: головні заборони

Сьогодні суворо заборонено займатися прибиранням і рукоділлям, пити алкогольні напої і гучно розважатися. До того ж, не слід у цей день розчісувати волосся, адже так можна накликати велику біду.

Іменини 12 квітня: як назвати дитину

Свої іменини в цей день святкують люди, яких звати:

  • Ісаак
  • Марія
  • Василь
  • Сергій
  • Іван
  • Давид

Талісманом іменинника 12 квітня є малахіт, який вважають потужним захисником для дітей і мандрівників.

Малахит, являющийся талисманом именинника 12 апреля
Малахіт, який є талісманом іменинника 12 квітня. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свої іменини у квітні 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, чим категорично не можна займатися у Чистий четвер. 

Також ми повідомляли про те, коли в Україні відзначається Трійця і що не можна на неї робити.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

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