12 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, 12 квітня 2024 року, в церковному календарі — день пам’яті Василія сповідника, єпископа Парийського. Варто знати, що це за свято для вірян, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити і хто святкує свої іменини сьогодні.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Що сьогодні, 12 квітня, за церковне свято

Віряни сьогодні вшановують пам’ять сповідника Василія, єпископа Парийського, який жив у VIII столітті. Одного разу жителі міста Парій поставили його єпископом на кафедру, проте, несподівано виникла іконоборча єресь, яку чоловік не підтримав.

У місті скликали Вселенський собор, де підписали документ на знищення всіх ікон. Чоловік намагався заборонити єретикам це робити, за що його жорстоко покарали.

Сповідник Василій, єпископ Парийський. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 12 квітня

Предки в давнину вірили, що тепла суха погода в цей день вказує на щедрий урожай фруктів влітку, а ось сильний вітер — на вітер влітку. Якщо у цей день несподівано вдарив мороз, це означає, що врожай пшениці буде великим.

Також предки вірили, що дуже пухнаста верба свідчить про те, що більше не слід чекати на холоди, а велика кількість павутини вказує на спекотне і сухе літо.

Що не можна робити 12 квітня: головні заборони

Сьогодні суворо заборонено займатися прибиранням і рукоділлям, пити алкогольні напої і гучно розважатися. До того ж, не слід у цей день розчісувати волосся, адже так можна накликати велику біду.

Іменини 12 квітня: як назвати дитину

Свої іменини в цей день святкують люди, яких звати:

Ісаак

Марія

Василь

Сергій

Іван

Давид

Талісманом іменинника 12 квітня є малахіт, який вважають потужним захисником для дітей і мандрівників.

Малахіт, який є талісманом іменинника 12 квітня. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свої іменини у квітні 2024 року.

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