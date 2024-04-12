12 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Какой сегодня, 12 апреля, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, 12 апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти Василия исповедника, епископа Парийского. Стоит знать, что это праздник для верующих, какие существуют народные приметы, что категорически нельзя делать и кто празднует свои именины сегодня.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Что сегодня, 12 апреля, за церковный праздник
Верующие сегодня чтят память исповедника Василия, епископа Парийского, жившего в VIII веке. Однажды жители города Парий поставили его епископом на кафедру, однако, неожиданно возникла иконоборческая ересь, которую мужчина не поддержал.
В городе созвали Вселенский собор, где был подписан документ на уничтожение всех икон. Мужчина пытался запретить еретикам это делать, за что его жестоко наказали.
Народные приметы 12 апреля
Предки в древности верили, что теплая сухая погода в этот день указывает на щедрый урожай фруктов летом, а вот сильный ветер — на ветер летом. Если в этот день неожиданно ударил мороз, то значит, что урожай пшеницы будет большим.
Также предки верили, что очень пушистая ива свидетельствует о том, что больше не следует ждать холода, а большое количество паутины указывает на жаркое и сухое лето.
Что нельзя делать 12 апреля: главные запреты
Сегодня строго запрещено заниматься уборкой и рукоделием, пить алкогольные напитки и громко развлекаться. К тому же, не следует в этот день расчесывать волосы, ведь так можно навлечь большую беду.
Именины 12 апреля: как назвать ребенка
Свои именины в этот день празднуют люди, которых зовут:
- Исаак
- Мария
- Василий
- Сергей
- Иван
- Давид
Талисманом именинника 12 апреля является малахит, считающийся мощным защитником для детей и путешественников.
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