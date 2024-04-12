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Какой сегодня, 12 апреля, церковный праздник — запреты, именины

12 апреля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
12 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Радио Свобода
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 12 апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти Василия исповедника, епископа Парийского. Стоит знать, что это праздник для верующих, какие существуют народные приметы, что категорически нельзя делать и кто празднует свои именины сегодня.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Что сегодня, 12 апреля, за церковный праздник

Верующие сегодня чтят память исповедника Василия, епископа Парийского, жившего в VIII веке. Однажды жители города Парий поставили его епископом на кафедру, однако, неожиданно возникла иконоборческая ересь, которую мужчина не поддержал.

В городе созвали Вселенский собор, где был подписан документ на уничтожение всех икон. Мужчина пытался запретить еретикам это делать, за что его жестоко наказали.

Исповедник Василий, епископ Парийский
Исповедник Василий, епископ Парийский. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 12 апреля

Предки в древности верили, что теплая сухая погода в этот день указывает на щедрый урожай фруктов летом, а вот сильный ветер — на ветер летом. Если в этот день неожиданно ударил мороз, то значит, что урожай пшеницы будет большим.

Также предки верили, что очень пушистая ива свидетельствует о том, что больше не следует ждать холода, а большое количество паутины указывает на жаркое и сухое лето.

Что нельзя делать 12 апреля: главные запреты

Сегодня строго запрещено заниматься уборкой и рукоделием, пить алкогольные напитки и громко развлекаться. К тому же, не следует в этот день расчесывать волосы, ведь так можно навлечь большую беду.

Именины 12 апреля: как назвать ребенка

Свои именины в этот день празднуют люди, которых зовут:

  • Исаак
  • Мария
  • Василий
  • Сергей
  • Иван
  • Давид

Талисманом именинника 12 апреля является малахит, считающийся мощным защитником для детей и путешественников.

Малахит, являющийся талисманом именинника 12 апреля
Малахит, являющийся талисманом именинника 12 апреля. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в апреле 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, чем категорически нельзя заниматься в Чистый четверг.

Также мы сообщали о том, когда в Украине отмечается Троица и что нельзя на нее делать.

праздники
именины
народные приметы
запреты

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