12 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Радио Свобода

Сегодня, 12 апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти Василия исповедника, епископа Парийского. Стоит знать, что это праздник для верующих, какие существуют народные приметы, что категорически нельзя делать и кто празднует свои именины сегодня.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Что сегодня, 12 апреля, за церковный праздник

Верующие сегодня чтят память исповедника Василия, епископа Парийского, жившего в VIII веке. Однажды жители города Парий поставили его епископом на кафедру, однако, неожиданно возникла иконоборческая ересь, которую мужчина не поддержал.

В городе созвали Вселенский собор, где был подписан документ на уничтожение всех икон. Мужчина пытался запретить еретикам это делать, за что его жестоко наказали.

Исповедник Василий, епископ Парийский. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 12 апреля

Предки в древности верили, что теплая сухая погода в этот день указывает на щедрый урожай фруктов летом, а вот сильный ветер — на ветер летом. Если в этот день неожиданно ударил мороз, то значит, что урожай пшеницы будет большим.

Также предки верили, что очень пушистая ива свидетельствует о том, что больше не следует ждать холода, а большое количество паутины указывает на жаркое и сухое лето.

Что нельзя делать 12 апреля: главные запреты

Сегодня строго запрещено заниматься уборкой и рукоделием, пить алкогольные напитки и громко развлекаться. К тому же, не следует в этот день расчесывать волосы, ведь так можно навлечь большую беду.

Именины 12 апреля: как назвать ребенка

Свои именины в этот день празднуют люди, которых зовут:

Исаак

Мария

Василий

Сергей

Иван

Давид

Талисманом именинника 12 апреля является малахит, считающийся мощным защитником для детей и путешественников.

Малахит, являющийся талисманом именинника 12 апреля. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в апреле 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, чем категорически нельзя заниматься в Чистый четверг.

Также мы сообщали о том, когда в Украине отмечается Троица и что нельзя на нее делать.