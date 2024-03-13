Яке сьогодні церковне свято 13 березня 2024 — що не можна робити в день Никифора

Вірянка, яка молиться в церкві. Фото: Радіо Свобода

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять перенесення мощів святителя Никифора. Варто знати, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити в цей день і хто святкує іменини 13 березня.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Церковне свято 13 березня

У цей день в церкві відзначають день пам’яті перенесення мощів святителя Никифора, який був сановником у період, коли у троні правителя сиділа імператриця Ірина. Одного разу Никифор вирішив покінчити з мирним життям і став ченцем, а 806 року він сів у місце патріарха.

Коли в імператорське крісло сів борець з іконами Лев V Вірменин, Никифора, який був поборником іконошанування, відправили у заслання на острів Прокконіс. Саме там його 828 року і не стало.

Зображення святителя Никифора. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети 13 березня

Предки в давнину спостерігали за погодою надворі та визначали, яким буде майбутнє. Наприклад, якщо у цей день берези виділяли багато соку, літній період буде дощовим, а якщо надворі густий туман, слід чекати на велику кількість опадів влітку.

Якщо надворі сухо і світить сонце, варто чекати на щедрий урожай, а якщо на вулиці вітер дме з півночі, і його супроводжує рання гроза, це означало, що весна буде нетеплою.

Головні заборони 13 березня

У цей день краще не йти до лісу, якщо в цьому немає необхідності, і шкодити тваринам і рослинам. Також в цей день категорично не можна пити алкогольні напої і казати погані слова, інакше можна накликати на себе біду.

Іменини 13 березня

Цього дня свій День ангела відзначають люди, яких звати:

Микола

Григорій

Христина

Михайло

Олександр

Терентій

Щасливим каменем людини, яка народилася у цей день, є олівін. Предки вірили, що за допомогою прикрас з олівіну можна позбутися проблем із зором і слухом.

Олівін, який є символом іменинника 13 березня. Фото: Pinterest

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