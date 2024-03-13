Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Яке сьогодні 13 березня церковне свято — заборони, іменини arrow

Яке сьогодні 13 березня церковне свято — заборони, іменини

13 березня 2024 06:31
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні церковне свято 13 березня 2024 — що не можна робити в день Никифора
Вірянка, яка молиться в церкві. Фото: Радіо Свобода
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять перенесення мощів святителя Никифора. Варто знати, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити в цей день і хто святкує іменини 13 березня.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

Читайте також:

Церковне свято 13 березня

У цей день в церкві відзначають день пам’яті перенесення мощів святителя Никифора, який був сановником у період, коли у троні правителя сиділа імператриця Ірина. Одного разу Никифор вирішив покінчити з мирним життям і став ченцем, а 806 року він сів у місце патріарха.

Коли в імператорське крісло сів борець з іконами Лев V Вірменин, Никифора, який був поборником іконошанування, відправили у заслання на острів Прокконіс. Саме там його 828 року і не стало.

Изображение святителя Никифора
Зображення святителя Никифора. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети 13 березня

Предки в давнину спостерігали за погодою надворі та визначали, яким буде майбутнє. Наприклад, якщо у цей день берези виділяли багато соку, літній період буде дощовим, а якщо надворі густий туман, слід чекати на велику кількість опадів влітку.

Якщо надворі сухо і світить сонце, варто чекати на щедрий урожай, а якщо на вулиці вітер дме з півночі, і його супроводжує рання гроза, це означало, що весна буде нетеплою. 

Головні заборони 13 березня

У цей день краще не йти до лісу, якщо в цьому немає необхідності, і шкодити тваринам і рослинам. Також в цей день категорично не можна пити алкогольні напої і казати погані слова, інакше можна накликати на себе біду. 

Іменини 13 березня

Цього дня свій День ангела відзначають люди, яких звати:

  • Микола
  • Григорій
  • Христина
  • Михайло
  • Олександр
  • Терентій

Щасливим каменем людини, яка народилася у цей день, є олівін. Предки вірили, що за допомогою прикрас з олівіну можна позбутися проблем із зором і слухом. 

Оливин, являющийся символом именинника 13 марта
Олівін, який є символом іменинника 13 березня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, хто святкує свої іменини у березні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, на які свята слід чекати у березні 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята будуть у березні 2024 року. 

свята
народні прикмети
заборони
13 березня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування