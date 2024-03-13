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Какой сегодня 13 марта церковный праздник — запреты, именины

13 марта 2024 06:31
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня церковный праздник 13 марта 2024 года — что нельзя делать в день Никифора
Верующая, которая молится в церкви. Фото: Радио Свобода
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня верующие в церкви чтят память перенесения мощей святителя Никифора. Следует знать, что это за церковный праздник, какие существуют народные приметы, что категорически нельзя делать в этот день и кто празднует именины 13 марта.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Церковный праздник 13 марта

В этот день в церкви отмечают день памяти перенесения мощей святителя Никифора, который был сановником в период, когда в троне правителя сидела императрица Ирина. Однажды Никифор решил покончить с мирной жизнью и стал монахом, а в 806 году он сел на место патриарха.

Когда в императорское кресло сел борец с иконами Лев V Армянин, Никифора, который был поборником иконошанования, отправили в ссылку на остров Прокконис. Там его 828 года и не стало.

Изображение святителя Никифора
Изображение святителя Никифора. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы 13 марта

Предки в древности наблюдали за погодой на улице и определяли, каким будет будущее. Например, если в этот день березы выделяли много сока, летний период будет дождливым, а если на улице густой туман, следует ждать большого количества осадков летом.

Если на улице сухо и светит солнце, стоит ждать щедрого урожая, а если на улице ветер дует с севера, и его сопровождает ранняя гроза, это означало, что весна будет нетеплой. 

Главные запреты 13 марта

В этот день лучше не идти в лес, если в этом нет необходимости, и вредить животным и растениям. Также в этот день нельзя пить алкогольные напитки и говорить плохие слова, иначе можно навлечь на себя беду.

Именины 13 марта

В этот день свой День ангела отмечают люди, которых зовут:

  • Николай
  • Григорий
  • Кристина
  • Михаил
  • Александр
  • Терентий

Счастливым камнем человека, родившегося в этот день, является оливин. Предки верили, что с помощью украшений из оливина можно избавиться от проблем со зрением и слухом.

Оливин, являющийся символом именинника 13 марта
Оливин, являющийся символом именинника 13 марта. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в марте 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники следует ожидать в марте 2024 года.

Также мы сообщали, какие церковные праздники будут в марте 2024 года.

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народные приметы
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13 марта

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