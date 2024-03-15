Яке сьогодні церковне свято 15 березня 2024 — що не можна робити

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Радіо Свобода

У п’ятницю, 15 березня 2024 року, віряни в церкві вшановують пам’ять святих мучеників Агапія і семи мучеників Кесарійських. І щоб не накликати на себе біду, слід розуміти, що це за день, які є народні прикмети, що не можна робити і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

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Яке церковне свято 15 березня

Сьогодні в церкві вшановують пам’ять святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників Кесарійських, які жили у IV столітті, коли в кріслі правителя сидів імператор Діоклетіан. Тоді відловлювали всіх християн і намагалися змусити їх поклонятися ідолам, а тих, хто відмовлявся, катували.

Одного разу під час катувань шестеро християн не витримали болю і вирішили сповідувати християнство. Коли імператор побачив, якими молодими були ці хлопці, він почав переконувати їх поклонятися ідолам. Втім, вони відмовилися, через що їх кинули до в’язниці, де сидів святий Агапій зі слугою Діонісієм. Вони довго сиділи, але потім їх вбили за віру.

Святий мученик Агапій і сім мучеників Кесарійських. Фото ілюстративне: Pinterest

Які є народні прикмети 15 березня

Предки у давнину спостерігали за погодою навколо і вірили, що якщо граки прилетіли на гнізда, слід чекати на весну, а якщо горобці весело цвірінькають, на небі вигляне сонце. До того ж, люди в давні часи вірили, що якщо журавлі летять низько, це свідчить про негоду, а якщо у цей день хмари на небі, можливо, задощить.

Що не можна робити 15 березня

У цей день категорично не можна мити голову, адже є ризик розлучитися з близькою людиною, і виходити на двір в одязі, де немає шпильки, адже так можна потрапити під пристріт. До того ж, сьогодні категорично не можна конфліктувати, лаятися і говорити погані слова.

У кого іменини 15 березня

Свої іменини у цей день святкують чоловіки, яких звати:

Денис

Олексій

Олександр

Михайло

Талісманом іменинника цього дня є місячний камінь, який здавна вважали підсилювачем інтуїції його власника. Також є повір’я, що цей камінь здатний позбавити людину від поганої енергії.

Місячний камінь, який є талісманом іменинника 15 березня. Фото: Pinterest

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