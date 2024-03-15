Какой сегодня церковный праздник 15 марта 2024 — что нельзя делать

Какой сегодня, 15 марта, церковный праздник — запреты, именины
В пятницу, 15 марта 2024 года, верующие в церкви чтят память святых мучеников Агапия и семи мучеников Кесарийских. И чтобы не навлечь на себя беду, следует понимать, что это за день, какие есть народные приметы, что нельзя делать и кто празднует свои именины.
Новини.LIVE рассказывает об этом дне.
Какой церковный праздник 15 марта
Сегодня в церкви чтят память святых мучеников Агапия и с ним семи мучеников Кесарийских, живших в IV веке, когда в кресле правителя сидел император Диоклетиан. Тогда отлавливали всех христиан и пытались заставить их поклоняться идолам, а тех, кто отказывался, пытали.
Однажды во время пыток шесть христиан не выдержали боли и решили исповедовать христианство. Когда император увидел, какими молодыми были эти ребята, он начал убеждать их поклоняться идолам. Впрочем, они отказались, из-за чего их бросили в тюрьму, где сидел святой Агапий со слугой Дионисием. Они долго сидели, но потом их убили за веру.
Какие есть народные приметы 15 марта
Предки в древности наблюдали за погодой вокруг и верили, что если грачи прилетели на гнезда, следует ждать весну, а если воробьи весело чирикают, на небе выглянет солнце. К тому же люди в давние времена верили, что если журавли летят низко, это свидетельствует о непогоде, а если в этот день тучи на небе, возможно, будет дождь.
Что нельзя делать 15 марта
В этот день категорически нельзя мыть голову, ведь есть риск расстаться с близким человеком, и выходить во двор в одежде, где нет шпильки, ведь так можно попасть под сглаз. К тому же, сегодня категорически нельзя конфликтовать, ругаться и говорить плохие слова.
У кого именины 15 марта
Свои именины в этот день празднуют мужчины, которых зовут:
- Денис
- Алексей
- Александр
- Михаил
Талисманом именинника этого дня является лунный камень, который издавна считался усилителем интуиции его владельца. Также есть поверье, что этот камень способен избавить человека от плохой энергии.
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