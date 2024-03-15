Какой сегодня церковный праздник 15 марта 2024 — что нельзя делать

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Радио Свобода

В пятницу, 15 марта 2024 года, верующие в церкви чтят память святых мучеников Агапия и семи мучеников Кесарийских. И чтобы не навлечь на себя беду, следует понимать, что это за день, какие есть народные приметы, что нельзя делать и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне.

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Какой церковный праздник 15 марта

Сегодня в церкви чтят память святых мучеников Агапия и с ним семи мучеников Кесарийских, живших в IV веке, когда в кресле правителя сидел император Диоклетиан. Тогда отлавливали всех христиан и пытались заставить их поклоняться идолам, а тех, кто отказывался, пытали.

Однажды во время пыток шесть христиан не выдержали боли и решили исповедовать христианство. Когда император увидел, какими молодыми были эти ребята, он начал убеждать их поклоняться идолам. Впрочем, они отказались, из-за чего их бросили в тюрьму, где сидел святой Агапий со слугой Дионисием. Они долго сидели, но потом их убили за веру.

Святой мученик Агапий и семь мучеников Кесарийских. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие есть народные приметы 15 марта

Предки в древности наблюдали за погодой вокруг и верили, что если грачи прилетели на гнезда, следует ждать весну, а если воробьи весело чирикают, на небе выглянет солнце. К тому же люди в давние времена верили, что если журавли летят низко, это свидетельствует о непогоде, а если в этот день тучи на небе, возможно, будет дождь.

Что нельзя делать 15 марта

В этот день категорически нельзя мыть голову, ведь есть риск расстаться с близким человеком, и выходить во двор в одежде, где нет шпильки, ведь так можно попасть под сглаз. К тому же, сегодня категорически нельзя конфликтовать, ругаться и говорить плохие слова.

У кого именины 15 марта

Свои именины в этот день празднуют мужчины, которых зовут:

Денис

Алексей

Александр

Михаил

Талисманом именинника этого дня является лунный камень, который издавна считался усилителем интуиции его владельца. Также есть поверье, что этот камень способен избавить человека от плохой энергии.

Лунный камень, являющийся талисманом именинника 15 марта. Фото: Pinterest

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