17 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Яке сьогодні, 17 квітня, церковне свято — заборони, іменини
Сьогодні, 17 квітня 2024 року, у церковному календарі — день пам’яті святого Зосими. Варто знати, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що категорично не потрібно робити і хто відзначає свої іменини в цей день.
Новини.LIVE детально розповідає про це свято.
Що сьогодні, 17 квітня, за церковне свято
У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять святого Зосими, який з ранніх років цікавився праведним життям і навіть читав книжки на духовну тему. Коли Зосим був юним, він познайомився з ченцем Германом, з яким разом побудував келію у печері.
Пізніше туди почали приходити учні, тому Зосиму довелося розширити свою келію до храму, ставши там ігуменом. Не стало чоловіка 1478 року.
Народні прикмети 17 квітня
Предки в давнину вірили, що дощ у цей день свідчить про ясний і сонячний день, а бджоли на вишні — про щедрий врожай на плодових деревах. Якщо вільха має багато сережок, тоді слід чекати на врожай вівса, а якщо на ній багато шишок, то вродить ячмінь.
Також предки вважали, що лінивий політ бджіл свідчить про маленьку кількість меду.
Що не можна робити 17 квітня: головні заборони
Сьогодні не слід купувати або пекти хліб, особливо це стосується вечору, адже так можна накликати на себе захворювання. До того ж, у цей день заборонено довго дивитися на себе у дзеркало, розважатися, танцювати і співати.
Іменини 17 квітня: як назвати дитину
Сьогодні свої іменини відзначають люди, яких звати:
- Михайло
- Потап
- Семен
- Ян
- Теодор
- Адріан
- Іван
- Федір
- Олександр
Талісманом іменинника 17 квітня є корал. Предки вважали, що цей дорогоцінний камінь здатний поліпшити самооцінку своєму господарю.
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