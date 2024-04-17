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Яке сьогодні, 17 квітня, церковне свято — заборони, іменини

17 квітня 2024 05:39
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
17 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети
Люди на службі в церкві. Фото: WSJ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 17 квітня 2024 року, у церковному календарі — день пам’яті святого Зосими. Варто знати, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що категорично не потрібно робити і хто відзначає свої іменини в цей день.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Що сьогодні, 17 квітня, за церковне свято

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять святого Зосими, який з ранніх років цікавився праведним життям і навіть читав книжки на духовну тему. Коли Зосим був юним, він познайомився з ченцем Германом, з яким разом побудував келію у печері.

Пізніше туди почали приходити учні, тому Зосиму довелося розширити свою келію до храму, ставши там ігуменом. Не стало чоловіка 1478 року.

Изображение святого Зосима
Зображення святого Зосима. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети 17 квітня

Предки в давнину вірили, що дощ у цей день свідчить про ясний і сонячний день, а бджоли на вишні — про щедрий врожай на плодових деревах. Якщо вільха має багато сережок, тоді слід чекати на врожай вівса, а якщо на ній багато шишок, то вродить ячмінь.

Також предки вважали, що лінивий політ бджіл свідчить про маленьку кількість меду.

Що не можна робити 17 квітня: головні заборони

Сьогодні не слід купувати або пекти хліб, особливо це стосується вечору, адже так можна накликати на себе захворювання. До того ж, у цей день заборонено довго дивитися на себе у дзеркало, розважатися, танцювати і співати.

Іменини 17 квітня: як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають люди, яких звати:

  • Михайло
  • Потап
  • Семен
  • Ян
  • Теодор
  • Адріан
  • Іван
  • Федір
  • Олександр

Талісманом іменинника 17 квітня є корал. Предки вважали, що цей дорогоцінний камінь здатний поліпшити самооцінку своєму господарю.

Коралл, который является талисманом именинника 17 апреля
Корал, який є талісманом іменинника 17 квітня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна поратися на городі у Страсний тиждень та Великдень.

Раніше ми розповідали про те, в яких людей іменини у квітні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які свята відзначатимуть люди в Україні у квітні 2024 року.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

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