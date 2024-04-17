17 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Какой сегодня, 17 апреля, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, 17 апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти святого Зосимы. Следует знать, что это за церковный праздник, какие существуют народные приметы, что категорически не нужно делать и кто отмечает свои именины в этот день.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.
Что сегодня, 17 апреля, за церковный праздник
В этот день верующие в церкви чтят память святого Зосимы, который с ранних лет интересовался праведной жизнью и читал книги на духовную тему. Когда Зосим был юным, он познакомился с монахом Германом, с которым вместе построил келью в пещере.
Позже туда стали приходить ученики, поэтому Зосиму пришлось расширить свою келью до храма, став там игуменом. Не стало мужчины в 1478 году.
Народные приметы 17 апреля
Предки в древности верили, что дождь в этот день свидетельствует о ясном и солнечном дне, а пчелы на вишне — о щедром урожае на плодовых деревьях. Если ольха имеет много сережек, тогда следует ожидать урожая овса, а если на ней много шишек, то уродит ячмень.
Также предки считали, что ленивый полет пчел свидетельствует о небольшом количестве меда.
Что нельзя делать 17 апреля: главные запреты
Сегодня не следует покупать или печь хлеб, особенно это касается вечера, ведь так можно навлечь на себя заболевания. К тому же, в этот день запрещено долго смотреть на себя в зеркало, развлекаться, танцевать и петь.
Именины 17 апреля: как назвать ребенка
Сегодня свои именины отмечают люди, которых зовут:
- Михаил
- Потап
- Семен
- Иоанн
- Теодор
- Адриан
- Иван
- Федор
- Александр
Талисманом именинника 17 апреля является коралл. Предки считали, что этот драгоценный камень способен улучшить самооценку своему хозяину.
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