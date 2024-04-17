17 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Люди на службе в церкви. Фото: WSJ

Сегодня, 17 апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти святого Зосимы. Следует знать, что это за церковный праздник, какие существуют народные приметы, что категорически не нужно делать и кто отмечает свои именины в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Что сегодня, 17 апреля, за церковный праздник

В этот день верующие в церкви чтят память святого Зосимы, который с ранних лет интересовался праведной жизнью и читал книги на духовную тему. Когда Зосим был юным, он познакомился с монахом Германом, с которым вместе построил келью в пещере.

Позже туда стали приходить ученики, поэтому Зосиму пришлось расширить свою келью до храма, став там игуменом. Не стало мужчины в 1478 году.

Изображение святого Зосима. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы 17 апреля

Предки в древности верили, что дождь в этот день свидетельствует о ясном и солнечном дне, а пчелы на вишне — о щедром урожае на плодовых деревьях. Если ольха имеет много сережек, тогда следует ожидать урожая овса, а если на ней много шишек, то уродит ячмень.

Также предки считали, что ленивый полет пчел свидетельствует о небольшом количестве меда.

Что нельзя делать 17 апреля: главные запреты

Сегодня не следует покупать или печь хлеб, особенно это касается вечера, ведь так можно навлечь на себя заболевания. К тому же, в этот день запрещено долго смотреть на себя в зеркало, развлекаться, танцевать и петь.

Именины 17 апреля: как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают люди, которых зовут:

Михаил

Потап

Семен

Иоанн

Теодор

Адриан

Иван

Федор

Александр

Талисманом именинника 17 апреля является коралл. Предки считали, что этот драгоценный камень способен улучшить самооценку своему хозяину.

Коралл, который является талисманом именинника 17 апреля. Фото: Pinterest

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