Яке сьогодні церковне свято 19 березня 2024 — що не можна робити

Віряни на службі в церкві. Фото: Alamy

Сьогодні, 19 березня 2024 року, віряни в церкві вшановують пам’ять мучеників Дарії і Хрисанфа. Ми розповідаємо, що це за свято, які існують народні прикмети, що категорично не рекомендується робити в цей день і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE розповідає детальніше про цей день.

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Яке церковне свято 19 березня

У церкві в цей день вшановують пам’ять святих мучеників Дарії і Хрисанфа, який народився в родині заможних язичників. У маленькому віці сім’я Хрисанфа переїхала до Риму, де він навчався у філософській школі, зокрема, вивчав Слово Боже.

Тоді чоловік вирішив таємно охреститися, а коли про це дізнався його батько, він дуже розлютився і намагався зробити так, щоб знову зробити свого сина язичником. Він навіть знайшов йому дружину-жрицю, але Хрисанф після весілля також зробив її християнкою.

Коли про це дізналася влада Риму, то схопила пару і катувала її, а після цього чоловіка та жінку засипали камінням, через що вони загинули.

Зображення святих мучеників Дарії і Хрисанфа. Фото ілюстративне: Pinterest

Які є народні прикмети 19 березня

У давнину спостерігали за тим, яка була погода в цей день. Наприклад, якщо в ніч проти 19 березня на небі були хмари, то найближчим часом не буде похолодання, а якщо на світанку дуже яскраві зорі, то, навпаки, слід чекати на мороз.

Якщо у цей день птахи літають низько, варто очікувати опадів, а якщо біля водойми чутно гуркотіння води, в літній період можна буде збирати щедрий урожай. Якщо ж у цей день надворі дощ, це вказує на те, що влітку не буде посухи.

Що не можна робити 19 березня

У цей день категорично не можна лаятися і сваритися з іншими, а також уникати ситуації, коли ви можете забруднитися. До того ж, категорично не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Хто святкує іменини 19 березня

Свій День ангела у цей день відзначають люди, яких звати:

Дмитро

Маріанна

Одарка

Інокентій

Клавдій

Макар

Дарина

Софія

Талісманом іменинника цього дня є сардонікс, який в давнину вважали каменем удачі. До того ж, кардонікс міг показувати майбутнє і, за думкою предків, захищав закоханих від розлуки.

Сардонікс, який є талісманом іменинника 19 березня. Фото: Pinterest

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