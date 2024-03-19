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Какой сегодня, 19 марта, церковный праздник — запреты, именины

19 марта 2024 06:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня церковный праздник 19 марта 2024 — что нельзя делать
Верующие на службе в церкви. Фото: Alamy
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 19 марта 2024 года, верующие в церкви чтят память мучеников Дарии и Хрисанфа. Мы рассказываем, что это за праздник, какие существуют народные приметы, что категорически не рекомендуется делать в этот день и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом дне.

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Какой церковный праздник 19 марта

В церкви в этот день чтят память святых мучеников Дарии и Хрисанфа, который родился в семье состоятельных язычников. В маленьком возрасте семья Хрисанфа переехала в Рим, где он учился в философской школе, в частности, изучал Слово Божье.

Тогда мужчина решил тайно креститься, а когда об этом узнал его отец, он очень разозлился и пытался сделать так, чтобы снова сделать своего сына язычником. Он даже нашел ему жену-жрицу, но Хрисанф после свадьбы тоже сделал ее христианкой.

Когда об этом узнали власти Рима, то схватили пару и пытали ее, а после этого мужчину и женщину засыпали камнями, из-за чего они погибли.

Изображение святых мучеников Дарии и Хрисанфа
Изображение святых мучеников Дарии и Хрисанфа. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие есть народные приметы 19 марта

В древности наблюдали за тем, какая была погода в этот день. Например, если в ночь на 19 марта на небе были облака, то в ближайшее время не будет похолодания, а если на рассвете очень яркие звезды, то, наоборот, следует ждать мороза.

Если в этот день птицы летают низко, стоит ожидать осадков, а если возле водоема слышно журчание воды, в летний период можно будет собирать щедрый урожай. Если же в этот день на улице дождь, это указывает на то, что летом не будет засухи.

Что нельзя делать 19 марта

В этот день категорически нельзя ругаться и ссориться с другими, а также избегать ситуации, когда вы можете испачкаться. К тому же, категорически не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Кто празднует именины 19 марта

Свой День ангела в этот день отмечают люди, которых зовут:

  • Дмитрий
  • Марианна
  • Одарка
  • Иннокентий
  • Клавдий
  • Макар
  • Дарья
  • София

Талисманом именинника этого дня является сардоникс, который в древности считали камнем удачи. К тому же кардоникс мог показывать будущее и, по мнению предков, защищал влюбленных от разлуки.

Сардоникс, который является талисманом именинника 19 марта
Сардоникс, который является талисманом именинника 19 марта. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать во время весеннего равноденствия.

Ранее мы рассказывали о том, кто отмечает свои именины в марте 2024 года.

Также мы сообщали о том, что категорически запрещается делать во время Масленицы.

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