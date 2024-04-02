Яке сьогодні церковне свято 2 квітня 2024 — що не можна робити в день пам'яті Тита Чудотворця

Яке сьогодні, 2 квітня, церковне свято — заборони, іменини
Сьогодні, другого квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Варто знати, що це за свято для вірян, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити і хто святкує свої іменини цього дня.
Новини.LIVE розповідає детальніше про це свято.
Церковне свято другого квітня
Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця, який почав служити Господу же в юному віці. Більшу частину свого життя Тит присвятив постуванню і молитвам, а також мав лагідну вдачу, через що його дуже любили в братстві.
До того ж, чоловік навіть став пресвітером і виступав за шанування лику святих у період іконоборства. Він так сильно виступав за власну віру, що Бог наділив навіть його даром чудотворення.
Народні прикмети другого квітня
Предки в давні часи вірили, що гучне воркотіння голубів свідчить про тепло, а гра воронів високо в небі вказує на сонячну погоду. За думкою предків, якщо на водоймах ще не зійшов лід, це означає, що риболовля буде поганою, а дощ надворі вказує на спекотний літній період.
Головні заборони другого квітня
Сьогодні категорично не можна сваритися з оточуючими і говорити погані слова, а також в’язати, вишивати і шити. До того ж, в цей день не варто займатися важкою фізичною працею.
Іменини другого квітня
Свої іменини другого квітня відзначають люди, яких звати:
- Микита
- Анастас
- Федора
- Григорій
Талісманом іменинника цього дня є нефрит, який вважається напівдорогоцінним каменем. Люди в стародавньому Китаї вірили, що нефрит є каменем безсмертя, тому з нього дуже часто робили прикраси для правителів.
Нагадаємо, ми писали про те, коли і що святкуватимуть люди в Україні в квітні 2024 року.
Раніше ми розповідали про те, на які церковні свята варто чекати українцям у квітні 2024 року.
Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити у Собор Архангела Гавриїла.
Читайте Новини.LIVE!