Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Яке сьогодні, 2 квітня, церковне свято — заборони, іменини arrow

Яке сьогодні, 2 квітня, церковне свято — заборони, іменини

2 квітня 2024 06:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні церковне свято 2 квітня 2024 — що не можна робити в день пам'яті Тита Чудотворця
Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: 24 Канал
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, другого квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Варто знати, що це за свято для вірян, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити і хто святкує свої іменини цього дня.

Новини.LIVE розповідає детальніше про це свято.

Читайте також:

Церковне свято другого квітня

Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця, який почав служити Господу же в юному віці. Більшу частину свого життя Тит присвятив постуванню і молитвам, а також мав лагідну вдачу, через що його дуже любили в братстві. 

До того ж, чоловік навіть став пресвітером і виступав за шанування лику святих у період іконоборства. Він так сильно виступав за власну віру, що Бог наділив навіть його даром чудотворення.

Изображение преподобного Тита Чудотворца
Зображення преподобного Тита Чудотворця. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети другого квітня

Предки в давні часи вірили, що гучне воркотіння голубів свідчить про тепло, а гра воронів високо в небі вказує на сонячну погоду. За думкою предків, якщо на водоймах ще не зійшов лід, це означає, що риболовля буде поганою, а дощ надворі вказує на спекотний літній період.

Головні заборони другого квітня

Сьогодні категорично не можна сваритися з оточуючими і говорити погані слова, а також в’язати, вишивати і шити. До того ж, в цей день не варто займатися важкою фізичною працею.

Іменини другого квітня

Свої іменини другого квітня відзначають люди, яких звати:

  • Микита
  • Анастас
  • Федора
  • Григорій

Талісманом іменинника цього дня є нефрит, який вважається напівдорогоцінним каменем. Люди в стародавньому Китаї вірили, що нефрит є каменем безсмертя, тому з нього дуже часто робили прикраси для правителів. 

Нефрит, являющийся талисманом именинника второго апреля
Нефрит, який є талісманом іменинника другого квітня. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, коли і що святкуватимуть люди в Україні в квітні 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, на які церковні свята варто чекати українцям у квітні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити у Собор Архангела Гавриїла.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд