Яке сьогодні церковне свято 2 квітня 2024 — що не можна робити в день пам'яті Тита Чудотворця

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: 24 Канал

Сьогодні, другого квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Варто знати, що це за свято для вірян, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити і хто святкує свої іменини цього дня.

Новини.LIVE розповідає детальніше про це свято.

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Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця, який почав служити Господу же в юному віці. Більшу частину свого життя Тит присвятив постуванню і молитвам, а також мав лагідну вдачу, через що його дуже любили в братстві.

До того ж, чоловік навіть став пресвітером і виступав за шанування лику святих у період іконоборства. Він так сильно виступав за власну віру, що Бог наділив навіть його даром чудотворення.

Зображення преподобного Тита Чудотворця. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети другого квітня

Предки в давні часи вірили, що гучне воркотіння голубів свідчить про тепло, а гра воронів високо в небі вказує на сонячну погоду. За думкою предків, якщо на водоймах ще не зійшов лід, це означає, що риболовля буде поганою, а дощ надворі вказує на спекотний літній період.

Головні заборони другого квітня

Сьогодні категорично не можна сваритися з оточуючими і говорити погані слова, а також в’язати, вишивати і шити. До того ж, в цей день не варто займатися важкою фізичною працею.

Іменини другого квітня

Свої іменини другого квітня відзначають люди, яких звати:

Микита

Анастас

Федора

Григорій

Талісманом іменинника цього дня є нефрит, який вважається напівдорогоцінним каменем. Люди в стародавньому Китаї вірили, що нефрит є каменем безсмертя, тому з нього дуже часто робили прикраси для правителів.

Нефрит, який є талісманом іменинника другого квітня. Фото: Freepik

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